Cuba apoya un "diálogo soberano" en Venezuela

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó hoy que La Habana alentará todo proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que promueva unos "acuerdos absolutamente soberanos" entre venezolanos para solucionar la crisis en el país andino, en referencia al incipiente proceso en Oslo.

"Cuba apoyará cualquier iniciativa dirigida a promover el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, con estricto apego a los principios del derecho internacional, en particular el no uso, ni la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos de los Estados", señaló Rodríguez en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

El canciller cubano agregó que, en este sentido, La Habana alentará "todo proceso de diálogo que tome en cuenta los intereses del pueblo de Venezuela con participación del Gobierno bolivariano y chavista en la dirección de alcanzar soluciones y acuerdos absolutamente soberanos y entre los venezolanos".

"De manera, que puedo decir que cualquier iniciativa de esta naturaleza será seguida con esperanza por nuestra parte", enfatizó Rodríguez.

Este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó de que los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición regresarán a Oslo esta semana, después de los encuentros preliminares que tuvieron lugar en días previos para entablar un diálogo político entre ambas partes.

Cuba y Rusia son, junto a China, Turquía y Nicaragua, fieles aliados del Gobierno de Maduro, frente a más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, que reconocen al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino.

"Nosotros expresamos toda nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Moros, legítimamente electo, con el Gobierno constitucional de ese país y con la unión cívico-militar de su pueblo", insistió el canciller cubano, quien criticó duramente la postura de Estados Unidos hacia Venezuela.

"Hay que rechazar tajantemente el intento de declarar vigente la Doctrina Monroe por el Gobierno de Estados Unidos en un acto de dominación imperialista que pertenece a otra época", sostuvo.

"Habría que tener cuidado, porque la invocación de la Doctrina Monroe en nuestra región generalmente ha estado acompañado por el uso de la fuerza militar y la llamada diplomacia de las cañoneras", añadió el canciller cubano.

La Doctrina Monroe de 1904 atribuía derechos unilaterales a Estados Unidos sobre América Latina, y se asocia en el continente con la historia imperialista estadounidense en la región.

Lavrov sostuvo en la misma línea que la Administración del presidente Donald Trump ignora completamente la voluntad de los caribeños y latinoamericanos, que en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2014 decidió "ser para siempre una zona de paz".

"La Administración Trump está haciendo esfuerzos para asegurar que las diferencias ideológicas entre la oposición y el Gobierno conduzcan a una confrontación militar. Es una señal de la falta de respeto completa hacia los países latinoamericanos que quieren resolver ellos mismos sus diferencias, tal y como decidieron hace cinco años", dijo.

El ministro consideró que Guaidó ha actuado hasta ahora "siguiendo la narrativa impuesta por Estados Unidos, que cree que solo cabe dialogar sobre los términos y las fechas de la renuncia de Maduro".

Lavrov opinó además que, en caso de que Guaidó envíe representantes a Oslo, éstos habrán "sido designados previamente por la Administración Trump" y la agenda del diálogo "preseleccionada" por Washington.

No obstante, Lavrov expresó su esperanza de que el diálogo conlleve "soluciones mutuamente aceptables".