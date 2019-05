Precandidato a la presidencia de Argentina niega tener "pacto de impunidad" con Cristina Fernández

El precandidato a la Presidencia de Argentina Alberto Fernández aseguró este jueves que la exmandataria Cristina Fernández, que se postula junto a él a la Vicepresidencia, nunca le mencionó la posibilidad de establecer, si llegan al poder, un "pacto de impunidad" por las causas de corrupción que le afectan.

"Obviamente, jamás se me ocurrió un pacto de impunidad para con Cristina y nunca Cristina me habló de semejante cosa", expresó el abogado y ex jefe de Gabinete durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses del primer mandato de su esposa (2007-2015) en declaraciones a Radio Continental.

El 18 de mayo pasado, la actual senadora sorprendió al anunciar que pidió a Alberto Fernández que sea candidato a presidente para las elecciones del 27 de octubre próximo -que estarán antecedidas por unas primarias el 11 de agosto en la que se resolverán las listas de cada coalición-, con ella como vicepresidenta.

Desde entonces, diversas voces han apuntado a la existencia de un supuesto pacto para que, en el caso de llegar a la Jefatura de Estado, él dicte indultos a favor de Cristina Fernández por alguna de las causas en las que está procesada, la mayoría por presuntos actos de corrupción.

En la entrevista radiofónica de hoy, Fernández, profesor de Derecho Penal desde hace 30 años, argumentó que en una República "todos" deben rendir cuentas por sus actos, pero agregó que las causas contra Cristina son esas en donde "se han forzado otras investigaciones para involucrarla a ella".

"Tengo absoluta certeza de que si el derecho funciona, Cristina no puede ser condenada", sostuvo, aunque matizó que solo habla de ella, no de otros investigados, exfuncionarios del kirchnerismo ya detenidos por diversas investigaciones de corrupción.

Fernández reiteró que si es presidente, lo que deberá hacer es "dejar que la Justicia funcione", a pesar de las fuertes críticas que en los últimos tiempos ha vertido contra diversos jueces federales, encargados de las causas más importantes del país.

"Yo no he criticado a la Justicia en tiempos de Macri (Mauricio, actual presidente), la he criticado mucho a la justicia en tiempos de Cristina y yo no me desdigo de esas críticas", recordó.

Tras ser el mano derecha de Kirchner, Alberto Fernández se mantuvo en la Jefatura de Gabinete después de que Cristina ganara los comicios de 2007, aunque el gran conflicto en 2008 del recién estrenado Gobierno con los empresarios del campo, tras la propuesta oficialista de aplicar una serie de impuestos al comercio de la soja, le llevó a presentar su renuncia.

Una vez desligado del matrimonio presidencial, en multitud de ocasiones Fernández se ha mostrado muy crítico con el kirchnerismo, hasta que en los últimos meses se dio un nuevo acercamiento con la senadora, hasta el punto de acordar una fórmula presidencial conjunta, avalada por el seno del peronista Partido Justicialista.

La fórmula Fernández-Fernández es "inmodificable", aseveró, en respuesta a los analistas que aventuran que todavía puede haber cambios en la estrategia que conlleven el alejamiento de la exmandataria de la carrera electoral, a la que el peronismo va fuertemente dividido.

Una de las más relevantes figuras que ya adelantaron que también buscan llegar a la Presidencia, yendo a las primarias del 11 de agosto es Sergio Massa, otro exjefe de Gabinete de Cristina Fernández e integrante del sector Alternativa Federal.

"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. Teniendo en cuenta de que ahí hay muchos dirigentes y votantes que realmente participan de la idea de la constitución de un frente amplio opositor. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Peor esa decisión está en Sergio, no está en mí", afirmó Fernández.