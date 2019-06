Donald Trump confía en voto latino por ser "severo" con Venezuela y Cuba

El presidente Donald Trump dijo que sí busca el voto latino de cara a la campaña presidencial del 2020 y afirmó que cuenta con este apoyo debido a que ha sido "severo" con Cuba y Venezuela.

En una entrevista exclusiva con Telemundo Noticias, Trump aludió a la situación en ambos países y a la decisión de su gobierno de generar un cambio político en ambos casos.

Consultado acerca de si busca el voto latino, Trump dijo: "Sí, y me fue muy bien la última vez sorprendentemente y creo que me irá mejor esta vez".

Ante la pregunta de por qué espera ese resultado afirmó: "Porque he sido muy severo con Cuba, me encanta la gente cubana de Miami y de otros lugares. He sido muy severo con Cuba. Nadie ha sido como yo con Cuba. Vamos a resolver el problema de Cuba como se debe, no como lo hizo (el expresidente Barack) Obama que fue un desastre que yo revoqué. Vamos a encargarnos de Cuba", afirmó.

Trump revirtió el acercamiento que impulsó Obama y desde que asumió la presidencia ha incrementado las presiones en materia económica sobre La Habana. También cerró el consulado y redujo el tamaño de la representación diplomática en la isla. A su vez dio luz verde para que estadounidenses puedan reclamar propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de 1959.

Trump: Venezuela es "un proceso"

Trump explicó que sigue en pie la política hacia el gobierno en disputa que lidera el mandatario Nicolás Maduro, a quien desconoce, mientras apoya al presidente encargado Juan Guaidó.

"¿Quién será más severo con Venezuela y con Maduro que yo?", expresó.

Acerca de su predicción de que en febrero ya estaría resuelto el tema de Venezuela, Trump dijo durante la entrevista que se trata de "un proceso".

"Lo de Venezuela es terrible. La gente se está muriendo de hambre. Fue uno de los países más ricos y ahora su gente se está muriendo de hambre. No tiene agua, no tienen nada. Hemos sido muy severos con ellos", comentó.

También aludió a que alguna gente piensa que ha sido muy severo. "Yo digo que no hemos sido lo suficientemente severos. Me encanta la gente de Venezuela", comentó.

Trump elogió a los venezolanos que viven en Doral, en Miami, Florida. "Es la mejor área, si una casa está en venta en esta área y no se vende en una semana, dicen que algo está mal. Es un área muy exitosa", dijo.

Dijo que el gobierno socialista que encabezó el fallecido Hugo Chávez y su sucesor Maduro "ha diezmado" al país.