Partido de Bhutto "condena" aplazamiento electoral

El opositor Partido Popular de Pakistán (PPP) que lideraba Benazir Bhutto "condenó" el aplazamiento de las elecciones legislativas hasta el 18 de febrero, pero anunció que participará en ellas.



En rueda de prensa tras una reunión de la directiva del PPP, su nuevo líder, Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto, dijo que su formación no permitirá que el Gobierno "escape" de la convocatoria electoral.



Tras mostrarse convencido de que el PPP saldrá victorioso de las legislativas, advirtió al Ejecutivo contra cualquier intento de fraude electoral.



Zardari, que compareció ante la prensa en la villa familiar de Naudero (provincia sudoriental de Sindh), no se mostró satisfecho por el anuncio del presidente, Pervez Musharraf, de que acepta la ayuda de Scotland Yard en la investigación del atentado contra Bhutto.



El viudo de la opositora se preguntó por qué no aceptó esa misma asistencia tras el primer atentado contra su esposa, el 18 de octubre pasado, en la sureña ciudad de Karachi, cuando Bhutto regresó a Pakistán desde el exilio.



Benazir Bhutto falleció en el segundo atentado, el pasado 27 de diciembre, tras un mitin electoral en Rawalpindi (noroeste).



Zardari exigió que la investigación "desvele la mano que está detrás" de la muerte de Bhutto.



El PPP ha rechazado la versión oficial, tanto de la causa como de la autoría de la muerte de su líder y exigido una investigación internacional.