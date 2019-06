Un termo de Vladimir Putin desata los rumores en la cumbre G20

¿Miedo a un envenenamiento o un nuevo golpe de efecto? El presidente ruso Vladimir Putin se trajo su propio termo a la cena oficial este viernes de la primera jornada del G20, desatando toda clase de rumores, hasta el punto que tuvo que reaccionar el portavoz del Kremlin.

Putin fue fotografiado y filmado mientras bebía sorbos de un recipiente inesperado, un vaso isotérmico blanco, mientras que el resto de líderes mundiales utilizaba las habituales copas.

Las imágenes televisivas mostraron a Putin brindando a distancia con su homólogo estadounidense Donald Trump, ambos a cada lado del anfitrión de la cumbre, el primer ministro japonés Shinzo Abe.

"Si ustedes hubieran visto lo que yo he visto, también hubieran traído su propia taza" comentó en Twitter la cuenta satírica en inglés @DarthPutinKGB, una referencia sarcástica a los envenenamientos que han sufrido exagentes u opositores rusos.

Sin embargo, la taza blanca con el emblema de la Federación Rusa ya ha aparecido en otras imágenes anteriores: Putin la tenía a su lado la semana pasada, durante su emisión anual "Línea directa" en la televisión rusa.

El Kremlin quiso desactivar rápidamente la polémica. "Lo que sucede es que él bebe té constantemente con ese termo" explicó su portavoz, Dmitri Peskov.

Las frases de la cumbre del G20

Desde los comunicados "que nadie lee" hasta las bromas políticamente incorrectas de Donald Trump, estas son algunas de las frases del G20 de Osaka.

Comunicados

"Por una vez aproveché el jetlag para leer un comunicado, lo que normalmente no hago. No soy el único en esta sala que no lee los comunicados" - Lo dijo a los periodistas Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea.

Amistad

"Fue un encuentro amistoso, ¿porque no lo iba a ser?"- Lo dijo el portavoz de la presidencia brasileña, Otávio do Rego Barros, en referencia al encuentro informal entre el presidente Jair Bolsonaro y el francés Emmanuel Macron y a la presunta tensión entre ambos.

Humo

"No se esperen humo blanco aquí en Osaka. Aquí fumar está prohibido en todas partes. ¡No sé como sobrevivirás, Jean-Claude!" - Lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en referencia al nombramiento de los nuevos líderes europeos y al humo blanco que señala el nombramiento de un nuevo papa.

Interferencias

"No se entrometa en las elecciones, presidente, no se entrometa" - Lo dijo Donald Trump, bromeando y sonriendo al presidente ruso Vladimir Putin, en referencia a la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Calentamiento

"La cumbre del G20 se celebra en un momento de alta tensión, de alta tensión política. Tenemos calentamiento global pero también calentamiento político global"- Lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Un hombre excepcional

"Es un hombre especial, lo está haciendo muy bien, es muy querido por el pueblo brasileño"- Lo dijo Donald Trump a Jair Bolsonaro, que se reunieron por primera vez en Osaka.

"Made in" el mundo

"Lo que llevan encima, los teléfonos, están fabricados globalmente. Son el fruto del comercio mundial. Hoy las cosas no son ni 'made in China' ni 'made in USA', son 'made globally'" - Lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron.