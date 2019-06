Un día después de segundo debate de los candidatos a la nominación presidencial demócrata, varios de ellos llegaron una instalación de detención de inmigrantes menores de edad en Homestead, al sur de Miami donde reclamaron acceso al lugar e instaron al cierre del sitio.

Uno de los candidatos, Julián Castro, dijo que al negárseles el acceso a la instalación surge la duda de lo que está ocurriendo en el lugar.

“Una instalación de detención privada para niños. Y en lugar de mostrar esta instalación donde están 2.700 niños fuimos obstruidos hoy por una administración y un contratista privado que no quieren que veamos lo que está ocurriendo detrás de esas paredes. Y te hace preguntarte qué demonios están ocultando. Es la sobrepoblación. Es el abuso sexual”, dijo Castro.

Por su parte, la senadora por California y aspirante a la nominación demócrata Kamala Harris dijo que el gobierno de Estados Unidos está violando los derechos humanos de los niños detenidos.

“El hecho de lo que está sucediendo con la detención de estos niños, las circunstancias en las que arribaron es una violación de los derechos humanos cometida por el gobierno de EE.UU. Estamos aquí para defender y decir que no vamos a permitir que esto ocurra, no bajo nuestra visión. Les dijo, cuando sea elegida lo primero que haré, una de las primeras cosas, es cerrar estas instalaciones de detención privadas, las cerraré”, indicó Harris.

Kristin Gillibrand, senadora demócrata por Nueva York, también estuvo presente en el centro de detención en inmigrantes menores en Homestead y dijo censuró el hecho de que se mantenga en detención a los menores migrantes.

“Familias en esta comunidad, en este país, con las que pueden ser colocados en forma segura, para que los cuiden. Esto se trata de niños. No les puedo decir cuánto me enoja cuando encierran a un niño y le niega el tiempo que necesitan para jugar afuera. El tiempo que necesitan para estar con sus seres queridos y familiares. He visitado instalaciones de HHS antes en Texas. Sé cómo lucen, es como una prisión”, indicó Gillibrand.

Manifestantes reunidos en las afueras del centro de detención de inmigrantes menores en Homestead realizaron una protesta exigiendo el cierre de la instalación.