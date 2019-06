Juan Guaidó denuncia muerte de militar detenido por presunto complot contra Nicolás Maduro

El líder opositor Juan Guaidó denunció este sábado como "un crimen" la muerte de un militar detenido en Venezuela, acusado de participar en un presunto plan de "golpe de Estado" que contemplaría el asesinato del presidente Nicolás Maduro, y dijo que llevará el caso a la ONU.

"No hay palabras para describir este abominable hecho (...). Seguimos recabando información sobre este crimen", escribió Guaidó en Twitter al avalar la denuncia de una activista de derechos humanos sobre la muerte por tortura esta madrugada del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, uno de los trece detenidos por el supuesto complot.

Guaidó, Jefe del Parlamento de mayoría opositora y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, se hizo eco de una denuncia de Tamara Sujú, abogada venezolana asilada en República Checa.

"Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión (de la) ONU en Venezuela. He girado instrucciones (...) para elevar denuncia a Gobiernos y especialmente a (la) Alta Comisionada" de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La semana pasada, Bachelet visitó por tres días el país caribeño y abogó por la liberación de opositores encarcelados, que según la ONG Foro Penal ascienden a unos 800.

De acuerdo con Sujú, Acosta fue presentado en tribunales el viernes "en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas".

"No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien (...), no podía moverse (...), solo decía: 'Auxilio, auxilio", expresó la activista de derechos humanos, quien responsabilizó a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

El gobierno de Maduro no ha informado sobre la muerte denunciada por Guaidó.

Acosta estaba en la lista de 13 arrestados divulgada el jueves por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien vinculó con el caso a Guaidó, refiriéndose a él como "Juanito Alimaña".

"No son hipótesis, son evidencias", dijo entonces Rodríguez en una declaración transmitida por la televisora estatal VTV, en la cual difundió videos y grabaciones de conversaciones telefónicas sobre la planificación del "plan golpista", así como "confesiones".

Guaidó, quien insistentemente le solicita a la Fuerza Armada desconocer a Maduro, pidió a los militares no permanecer "indiferentes". "Absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante este horror y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada (...). Familia militar: no están solos, habrá justicia", prometió.

La cúpula militar, habitualmente, expresa "lealtad absoluta" a Maduro.