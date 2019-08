EE.UU. rechaza una investigación de la ONU sobre asesinato de Bhutto

La Casa Blanca se manifestó contraria a que la ONU abra una investigación sobre el asesinato de la líder paquistaní Benazir Bhutto y dijo que apoya, en su lugar, la participación de la policía británica.



La portavoz presidencial, Dana Perino, rechazó por el momento la posibilidad de establecer un tribunal internacional como el establecido para juzgar a los asesinos del ex primer ministro libanés Rafik Hariri.



"Creo que es apropiado y necesario que Scotland Yard dirija la investigación y no vemos necesidad de otra investigación más allá en este momento", señaló Perino en una rueda de prensa.



El Partido Popular (PPP) de Pakistán, que lideraba Bhutto, ha solicitado que la Organización de Naciones Unidas lleve a cabo una investigación del asesinato, ocurrido el 27 de diciembre en un atentado en el que también fallecieron al menos otras 20 personas.



El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, dijo hoy haber solicitado asistencia al primer ministro británico, Gordon Brown, y anunció la llegada inmediata a su país de un equipo de Scotland Yard.



Estados Unidos recibió positivamente ese paso. "Respaldamos la decisión y creemos que es la correcta", afirmó Perino.



Por su parte, Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado, indicó que Estados Unidos está "preparado para ayudar (en la investigación)" si se lo piden.



"Será muy importante que se faciliten las pruebas a Scotland Yard y a los funcionarios paquistaníes que llevan a cabo la investigación", añadió en una rueda de prensa.



El Gobierno de EE.UU. también recibió positivamente la decisión de la Comisión Electoral paquistaní de posponer las elecciones parlamentarias en el país, pese a que la nueva fecha supone un retraso de 40 días con respecto a la establecida antes del asesinato de Bhutto. El PPP había solicitado que no se aplazaran.



"Estamos satisfechos de que hayan marcado una fecha fija para las elecciones y que todos en el sistema político paquistaní puedan tener confianza de que se celebrarán ese día", dijo McCormack.



El funcionario instó al Gobierno paquistaní a dar libertad a los medios de comunicación para informar y a levantar cualquier restricción a los partidos políticos, de forma que el proceso electoral sea "libre, justo y transparente".



Los comicios, en los que los paquistaníes escogerán a sus representantes en el Parlamento central y las legislaturas provinciales, tendrán lugar el 18 de febrero próximo, en lugar del 8 de enero, como estaba previsto inicialmente.