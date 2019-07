Sólo un 33% de los brasileños aprueba gestión de Jair Bolsonaro, según encuesta

Apenas el 33% de los brasileños consideran que la gestión del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro ha sido "excelente o buena", luego de seis meses de gobierno, según la encuesta de opinión Datafolha, divulgada este lunes.

En resultados similares a los obtenidos en abril, tras su primer trimestre de mando, 31% lo definió como "regular", en tanto que 33% calificó de "malo o pésimo" su desempeño. Se trata de la mayor reprobación en el primer semestre para un presidente brasileño superando incluso a Fernando Collor de Mello (20%), electo en 1989, en los primeros años de la redemocratización.

En abril, los números de Datafolha, una de las más importantes encuestadoras de Brasil, mostraron que 32% consideraba a Bolsonaro "excelente o bueno", 33%, regular, y 30% "malo o pésimo". La estabilización de la tendencia revela que la división política en Brasil se consolida.

Bolsonaro, que venció las presidenciales de octubre con el 58% de los votos, mejoró su percepción dentro de su grupo de votantes, según Datafolha. Entre quienes lo eligieron en el segundo turno, 60% lo calificó ahora de "excelente y bueno", superando la marca del primer trimestre (54%). Pero 9% continúa considerándolo "malo o pésimo", y 29% regular, una leve disminución del 33% que lo hizo en abril.

Los números no muestran variación cuando los brasileños responden si el presidente hizo menos de lo esperado: el 61% respondió de forma afirmativa, en tanto el 22% cree que cumplió con las expectativas. El 12% opinó que hizo más de lo esperado, un punto menos que en abril (13%).

Para el 25% de los encuestados, Bolsonaro, que acumula polémicas casi a diario, no se comporta de forma adecuada para su cargo. Y un 22% difiere, porcentaje inferior al 27% que en abril veía sus maneras en concordancia con su investidura.

No hay semana en la que el presidente no levante comentarios. La semana pasada desató una ola de críticas al ensalzar el trabajo infantil. El fin de semana fue duramente criticado al no pronunciarse de forma voluntaria sobre la muerte de Joao Gilberto, una de las máximas figuras musicales de Brasil. Consultado sobre el tema respondió: "Era una persona conocida. Nuestros sentimientos a la familia, ¿está ok?", citado por el diario Folha de S. Paulo.

El domingo fue abucheado y aplaudido en el Maracaná, en Rio de Janeiro, donde disputaba la final de la Copa América la selección brasileña, cuya tradicional camiseta verde-amarela, antes pasión nacional, ha sido politizada y es considerada símbolo de sus seguidores.

Los temas que más preocupan a los brasileños según Datafolha, son seguridad (19%), salud (18%) y educación (15%), punto que mostró mayor crecimiento. Corrupción cayó del 20% al 7%.

Datafolha realizó su encuesta entre el 4 y 5 de julio, entre 2,860 personas mayores de 16 años, en 130 ciudades. El margen de error es de dos puntos porcentuales.