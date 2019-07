Allanan casa de expresidente Ollanta Humala por caso Odebrecht

La fiscalía que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en Perú allana este martes la casa del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en el marco de la investigación a la exprimera dama por presunta corrupción en la construcción de un gasoducto.

"Hay una declaración de un colaborador eficaz que vincula a la señora Heredia en el caso Gasoducto Sur peruano", dijo a la prensa Geovanna Mori, la fiscal a cargo del allanamiento.

Mori sostuvo que el procedimiento "es para incautar bienes que sean de interés para la investigación".

El gasoducto Sur Peruano es un proyecto para transportar gas natural desde Quillabamba, Cusco, a través de los andes hasta la costa en Arequipa, al suroeste, cuya obra no fue finalizada por una serie de irregularidades que la fiscalía investiga.

En el operativo del equipo especial de la fiscalía se allanan además otros 26 inmuebles de personas relacionadas a la investigación, según informó el juzgado que autorizó la medida.

La resolución del juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado de Investigación en delitos de Corrupción, establece que "la finalidad de la medida requerida es encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados", según una publicación del diario El Comercio.

A fines de junio, los portales IDL-Reporteros y Convoca difundieron información de dos sistemas de pago de la "caja 2" de la constructora brasileña Odebrecht, donde se consignaban pagos irregulares relacionados a varios proyectos en el Perú.

De acuerdo con esa documentación, se registraron pagos relacionados con el Gasoducto Sur por 3 millones de dólares, entregados a varias personas bajo seudónimos.

El abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, dijo que el matrimonio, que se encuentra en la vivienda, está dando todas la facilidades a los fiscales, pero calificó como una "arbitrariedad" el allanamiento.

"Me sorprende. Esta investigación está en una etapa preliminar. No se ha formalizado investigación. No hay ninguna referencia directa ni indirecta a la señora Nadine Heredia", dijo Pedraza a la prensa.

Tanto Humala como Heredia han sido acusados en otra causa por la fiscalía sobre presunto lavado de activos en el caso de corrupción de Odrebrecht.

La fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años para su esposa por "ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht". La pareja está a la espera de la fecha del inicio del juicio en su contra.

Humala, de 56 años, y Nadine, de 42, estuvieron durante nueve meses en prisión preventiva por este caso. Ambos están acusados de recibir un aporte ilegal de tres millones de dólares de Odebrecht en la campaña que lo llevó al poder en 2011.