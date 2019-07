Irán denuncia ante ONU las sanciones estadounidenses

Irán volvió a denunciar el miércoles ante la ONU el "terrorismo económico" de Estados Unidos, que impuso sanciones contra Teherán para "alcanzar objetivos políticos ilegítimos".

"Nuestro pueblo sufre la forma más drástica de terrorismo económico -el ataque deliberado a civiles inocentes para lograr fines políticos ilegítimos", afirmó Mohammad Javad Zarif, el canciller iraní, en una conferencia sobre desarrollo sostenible.

Las sanciones "ilegales" crearon "enormes obstáculos" para la República Islámica y "representan la mayor amenaza para que Irán y muchos de nuestros vecinos alcancen los objetivos de desarrollo sostenible", agregó.

En mayo de 2018 la administración de Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear firmado con Irán y después reestableció las sanciones económicas como parte de su campaña de "máxima presión" contra Teherán, a la que acusa de desestabilizar la región y de querer hacerse con la bomba atómica.

Como respuesta, Irán comenzó a incumplir algunas cláusulas del acuerdo.

La tensión entre ambos países, quienes rompieron sus relaciones diplomáticas en 1980, es extrema tras una serie de incidentes recientes en el Golfo.

Washington amenazó recientemente con prohibir a Zarif su entrada al país, pero finalmente le concedió un visado que restringe sus movimientos para su visita a la ONU, un gesto que la organización criticó.

El canciller no puede moverse más allá de un perímetro restringido alrededor de la sede de la ONU en Nueva York, que incluye la misión iraní y la residecia del embajador iraní en la ONU.

"No es un gesto amistoso, ya que hace que las condiciones de vida de los miembros de la misión y sus familiares sean inhumanas", dijo el miércoles Zarif. "A mí no me importa porque no tengo que moverme de estos tres lugares".

El canciller, considerado una voz moderada entre los radicales del régimen, es "tan responsable" de las acciones de Irán como el líder supremo Ali Khamenei, afirmó de su lado el secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo.

"Al fin y al cabo, es el Ayatolá (Khamenei) quien toma las decisiones en un 100%", aseguró Pompeo en un programa de radio conservador, añadiendo que "no hay dos campos" dentro del régimen iraní.