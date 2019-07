Fiscales concluyen investigación de Michael Cohen sobre finanzas de campaña

Fiscales federales estadounidenses dijeron a un juez de Nueva York que concluyeron su investigación sobre los delitos de financiamiento de campaña cometidos por el exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen.

El cierre del caso es la sugerencia más firme hasta ahora de que los fiscales federales han decidido no presentar cargos criminales contra nadie más que Cohen por el plan para usar pagos secretos de dinero para proteger la reputación de Trump durante la campaña presidencial de 2016.

El juez federal de distrito William H. Pauley III hizo el anuncio el miércoles en un documento judicial presentado como parte de una disputa legal sobre si se debe abrir o no el material de la orden de allanamiento relacionada con la investigación.

Durante meses, los fiscales solicitaron que los documentos permanecieran sellados porque aún estaban investigando los pagos que Cohen ayudó a organizar a dos mujeres, la actriz porno Stormy Daniels y la conejita de Playboy Karen McDougal, que afirmaron que tuvieron relaciones con Trump.

Mientras que Cohen se declaró culpable en agosto pasado de los cargos de que los pagos eran contribuciones ilegales a la campaña, otros involucrados permanecieron sin cargos, incluido el propio Trump y los ejecutivos de Trump Organization y American Media Inc., la compañía propietaria del National Enquirer.

Ahora, sin embargo, los fiscales han informado a la corte en un archivo sellado que han concluido la investigación, allanando el camino para la liberación de documentos relacionados con el caso.

El juez rechazó una solicitud de los fiscales para bloquear partes de los documentos con el fin de proteger los intereses de privacidad de terceros, diciendo que los allanamientos involucraban "una cuestión de importancia nacional".

"Ahora que la investigación del gobierno sobre esas violaciones ha concluido, es hora de que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de examinar los materiales", escribió Pauley.

El juez ordenó al gobierno que colocara en el registro público para las 11 de la mañana del jueves, los documentos relacionados con la orden de allanamiento de las requisas realizadas en la residencia y la oficina de Cohen.

Trump ha negado toda relación sexual con Daniels y McDougal y dijo que cualquier pago que se les hizo era de naturaleza privada y no estaba relacionado con su campaña.

"Nos complace que la investigación en torno a estas ridículas acusaciones de financiamiento de campaña esté cerrada", dijo el miércoles el abogado de Trump, Jay Sekulow. "Hemos mantenido desde el principio que el presidente nunca participó en ninguna violación de financiamiento de campaña".

La oficina del fiscal estadounidense en Manhattan declinó hacer comentarios y no contestó preguntas sobre si la finalización de la investigación significaba que nadie más sería acusado.

En diciembre, Pauley sentenció a Cohen a tres años de prisión por delitos que incluyen violaciones a la financiación de campañas, mentir al Congreso y evasión de impuestos.

Cohen comenzó a cumplir la sentencia en mayo y dijo que en ese momento era una injusticia que fuera a la cárcel por delitos que beneficiaban a Trump.

En presentaciones anteriores de la corte, los fiscales federales en Nueva York parecían implicar directamente a Trump, diciendo que él le ordenó a Cohen que hiciera los pagos en efectivo.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha sostenido que los presidentes en funciones no pueden ser acusados en el sistema de justicia penal federal por delitos cometidos y, solo el Congreso puede castigarlos a través de un proceso de destitución.

El portavoz de Cohen, Lanny Davis, declinó hacer comentarios el miércoles.

Los registros que deben abrise incluyen las solicitudes de orden de allanamiento que los fiscales federales presentaron a jueces en Nueva York cuando solicitaron permiso para registrar la casa y la oficina de Cohen. En ellos, resumieron algunas de las pruebas que habían reunido sobre sus presuntos delitos.

Algunos de los documentos se publicaron anteriormente, pero grandes secciones relacionadas con la investigación de la campaña de financiación fueron bloqueadas.

Al solicitar los documentos, The Associated Press y otras ocho organizaciones de medios de comunicación habían citado un alto interés público y derecho de acceso a la información.

Inicialmente, los fiscales se opusieron a la solicitud y dijeron que la divulgación "pondría en peligro una investigación en curso y perjudicaría los derechos de privacidad de terceros no inculpados".

Las organizaciones de noticias que participan en la acción legal para abrir los documentos incluyeron AP, The New York Times y las compañías matrices de ABC y CBS News, CNN, Daily News, The Wall Street Journal, Newsday y New York Post.

Pauley dijo que el registro debe ser "no redactado en su totalidad", excepto las referencias limitadas en una nota a un tercero no inculpado y los nombres de los investigadores de la ley, referencias a personas supuestamente involucradas en transacciones comerciales o transacciones comerciales contempladas con Cohen relacionadas con su negocio de taxis.