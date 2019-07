Bolsonaro dice que los ciudadanos que en su país "pasan hambre" es "una gran mentira"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el viernes que decir que hay ciudadanos en su país que "pasan hambre" es "una gran mentira" propagada con intenciones "populistas".

Brasil "es un país rico para prácticamente cualquier tipo de cultivo. Decir que se pasa hambre en una gran mentira. No, no se pasa [hambre]. Uno no ve gente pobre en las calles con un físico esquelético como en otros países", dijo Bolsonaro en un desayuno con corresponsales extranjeros en Brasilia.

"Decir que se pasa hambre en Brasil es un discurso populista para tratar de ganar simpatía popular, nada más que eso", agregó.

