Reporte: Estados Unidos podría no aceptar refugiados próximo año fiscal

El gobierno de Donald Trump está considerando recortes más dramáticos al programa de refugiados de Estados Unidos, y un funcionario sugiere que la Casa Blanca no permita que ningún refugiado ingrese al país el próximo año fiscal.

En un informe político publicado el jueves, funcionarios gubernamentales de varias agencias federales asistieron a una reunión la semana pasada y discutieron varias opciones que incluían un límite máximo de 10.000, muy por debajo del actual límite de refugiados de 30.000, que ya es un mínimo histórico para el programa.

Estados Unidos reasentó a 23.190 refugiados desde el inicio del año fiscal 2019 en octubre pasado. De acuerdo con los datos del Departamento de Estado de EE.UU., quedan dos meses y medio hasta que se reinicie el conteo.Dado que el llamado "techo de refugiados" es un límite superior, y no una cuota, el gobierno no está obligado a cumplir con el número anual de admisiones.

Varias Cifras

Scott Arbeiter, presidente de World Relief, una de las principales organizaciones no gubernamentales de reasentamiento de refugiados en EE.UU., dijo que ha escuchado varias cifras propuestas para el próximo año fiscal, todas muy por debajo del umbral histórico anual del programa de alrededor de 60.000 a 70.000.

En el último de los dos años del presidente Barack Obama en el cargo, su gobierno hizo un esfuerzo concertado para aumentar el número de refugiados admitidos, con un enfoque particular en los sirios que huyen del conflicto y la persecución.

Y dado que el presidente de Estados Unidos es el que toma la decisión final cuando se trata del número de admisiones de refugiados, el presidente Donald Trump tiene margen para reducir aún más el total permitido."El presidente no ha tomado una decisión, eso no sucederá hasta octubre. Pero sospecho que están probando un poco las aguas para ver si, de hecho, el público responderá a esto, y si habrá alguna indignación pública", dijo Arbeiter a la VOA. "Así que es un número propuesto, no es un número final, sino un número entre cero, y hemos escuchado que 3.000, 7.000, o 10.000, pero en cualquier lugar dentro de ese rango, lo que efectivamente hace es cerrar la puerta a los refugiados, y efectivamente constituye una prohibición total para los refugiados".

Intentos de prohibición anteriores

Durante su primer año en el cargo, Trump intentó repetidamente prohibir a los refugiados con múltiples órdenes ejecutivas de viajes, citando preocupaciones de "seguridad nacional".Sin embargo, esas preocupaciones no se justificaron con datos y ningún estudio científico demuestra una correlación entre la admisión de refugiados y los riesgos elevados de delincuencia o seguridad.

Cada año, el presidente toma una determinación, después de una consulta apropiada con el Congreso, con respecto al límite máximo de admisión de refugiados para el próximo año fiscal. Se espera que esa determinación se haga antes del inicio del año fiscal 2020, el 1 de octubre de 2019.

El Departamento de Estado de EE.UU. es una de las agencias líderes involucradas en el proceso de deliberación con la Casa Blanca sobre las admisiones de refugiados. En una declaración enviada por correo electrónico el viernes, un portavoz reiteró que el presidente toma la decisión sobre el techo cada año "después de una consulta apropiada con el Congreso".

Sin embargo, más allá de eso, el portavoz dijo que el Departamento de Estado "no discutirá las deliberaciones internas y entre agencias o las comunicaciones involucradas en tales deliberaciones".

Pero, el año pasado, miembros del Congreso criticaron a la Casa Blanca luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo que el límite fiscal de 2019 sería de 30.000, antes de que ocurrieran las reuniones legalmente requeridas con los legisladores en el Capitolio.