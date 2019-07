Políticos de Uruguay llaman "dictadura" a gobierno de Nicolás Maduro

Funcionarios de alto rango del Frente Amplio de Uruguay se han desmarcado en los útlimos días de la postura oficial del gobierno de ese país respecto a la crisis en Venezuela, alegando que el gobierno en disputa que preside Nicolás Maduro es "una dictadura".

El gobierno actual de Uruguay, que lidera Tabaré Vázquez, ha sido activo en el Grupo de Contacto Internacional, una iniciativa diplomática que incluye a Europa que busca una salida "pacífica, democrática y consensuada" en Venezuela. Sus críticos alegan, que no ha mantenido una postura más severa con Maduro y que la neutralidad no es posible en el caso de Venezuela.

En entrevista con Radio Universal, el expresidente José (Pepe) Mujica, dijo que "es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura". Mujica realizó los comentarios a la salida de un encuentro con militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Y acotó: "Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?".

Otro en opinar sobre Venezuela fue Daniel Martínez, candidato oficialista para las elecciones del próximo 27 de octubre, quien hasta el domingo, al ser consultado sobre el tema, evitaba definir al gobierno en disputa de Maduro.

"Para la izquierda, el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético", dijo Martínez en su cuenta de Twitter.

"El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos", agregó.

Bachelet visitó Venezuela y a comienzos de julio emitió un informe en el que instó a Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos".

El actual ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, también se desmarcó de la postura del actual gobierno en un programa de radio local recientemente.

"A mí no me cuesta nada: lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves", dijo.

"Así como digo esto, digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, porque hay cosas peores que ésta, y las peores son el baño de sangre, en primer lugar", agregó en entrevista con el programa Fácil Desviarse, emitido por Del Sol FM.

También el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, había dicho días atrás sobre Venezuela: "No cambia nada. Si nosotros decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? No cambia absolutamente nada (…) La visión que se tiene de un país no incide en la realidad de ese país", expresó el diplomático luego de su participación en la cumbre del Mercosur en la ciudad argentina de Santa Fe.