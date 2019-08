Ministro iraní confirma que rechazó reunión con Trump pese a amenazas de sanciones

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, confirmó el lunes que había declinado una invitación para entrevistarse con el presidente estadounidense Donald Trump a pesar de amenazas de sanciones en el caso de rechazarla.

"Me dijeron en Nueva York que sería el blanco de sanciones en un plazo de dos semanas si no aceptaba ese ofrecimiento que felizmente no acepté", declaró este lunes Zarif, al ser interrogado sobre el tema.

La semana pasada, en el marco de su política de máxima presión sobre Irán, Estado Unidos impuso sanciones a Zarif.

El viernes pasado, la revista New Yorker informó que el senador estadounidense Rand Paul había invitado, con el visto bueno de Trump, a Zarif a la Casa Blanca.

Durante esa entrevista a mediados de julio, el senador habría propuesto a Zarif presentar su punto de vista sobre la crisis entre Irán y Estados Unidos a Trump, afirmó New Yorker.

Hasta el momento, la Casa Blanca no comentó estas informaciones.