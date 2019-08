"Ley trans" fracasa en Uruguay por falta de votos para aprobar referendum

Una consulta popular que buscaba someter a referéndum una ley que beneficia a las personas trans en Uruguay fracasó el domingo, al no alcanzar votos suficientes, informó la Corte Electoral.

La votación del domingo, promovida en solitario por el diputado del centroderechista Partido Nacional, Carlos Iafigliola, no era obligatoria y menos de 10% de los ciudadanos habilitados a votar -se necesitaban 25% de voluntades para aprobar un referéndum- se mostraron partícipes de una nueva consulta popular en año electoral.

Lea: Homosexuales en Francia deben permanecer cuatro meses en abstinencia para poder donar sangre

Uruguay elegirá presidente en octubre.

Los opositores a la llamada "Ley trans" la consideran inconstitucional y señalan que establece diferencias entre los ciudadanos uruguayos, toda vez que, por ejemplo, se guardan cupos laborales en el Estado para personas trans por 15 años.

Los defensores de la ley señalan que reconoce el sufrimiento de una población discriminada y vulnerada.

En su artículo primero, el texto reconoce que "toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro".

De interés: Protestas en Israel por comentarios homofóbicos de ministro de educación

La ley también establece reparaciones a personas trans que fueron víctimas de violencia institucional y beneficios como tratamientos y cirugías para quienes necesiten "adecuar su cuerpo a su identidad de género".

Iafigliola, que no contó con el respaldo del candidato presidencial de su partido, el senador Luis Lacalle Pou, consideró que la convocatoria puso la ley en la agenda del "pueblo uruguayo (que) no conocía" el texto. El diputado señaló que seguirá batallando por la derogación de la norma si es reelecto al Parlamento.

En tanto, el ex comandante en Jefe del Ejército hasta inicios de 2019, Guido Manini Ríos, candidato presidencial por el nóvel partido Cabildo Abierto (derecha), apoyó la iniciativa aunque no hizo campaña. Luego de votar, expresó en twitter: "No estamos de acuerdo con la ideología de género que a toda costa se quiere imponer a nuestra sociedad. (...) Hay instancias en que el pueblo debe ser consultado, y ésta es una de ellas".

Además: Nueva York celebra el Orgullo Gay con una marcha masiva

Citada por el diario El País en su edición de este lunes, la activista por los derechos de las personas trans Alejandra Spinetti, agradeció a "todes les aliades (sic)" y dijo que "el pueblo uruguayo sabe que los derechos no se derogan".