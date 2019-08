Alerta por erupción de volcán en sur de Chile

Chile se mantenía este miércoles en alerta por la erupción del volcán Llaima, en el sur del país, donde se completó el rescate de decenas de turistas de un parque nacional en sus faldas, aunque las autoridades aún no consideraban necesario evacuar el poblado más cercano al macizo.



Por la mañana 53 turistas que permanecían aislados en el Parque Nacional Conguillío, que alberga al volcán, fueron rescatados por tierra sanos y salvos por personal del Ejército.



El medio centenar de personas debió pasar la noche en el interior del parque debido a que el camino de acceso quedó aislado por la crecida del río Captrén, producto del derretimiento de hielos en el cono del volcán.



“No queda absolutamente nadie en el parque”, dijo Mario Acuña, Director Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que lo administra.



La tarde del martes, cuando se inició la erupción, otros 150 turistas que permanecían en las faldas del volcán fueron rescatados, también ilesos.



El volcán, de 3,125 metros de altura, lanzó material incandescente por sobre los 300 metros del cráter, cubriendo con lava unos 600 metros de la ladera del macizo.



La columna de gas y cenizas alcanzó los siete kilómetros, en dirección hacia territorio argentino, según un reporte de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).



En la mañana de este miércoles la actividad del volcán había disminuido. En su último reporte, la Onemi confirmó que “ha disminuido la actividad de energía asociada a los fluidos y expulsión de materiales desde el volcán” y que “se han reducido las explosiones y el ruido en la zona”.



“Hay salida de lava, pero no de manera continua, lo que es más tranquilizador”, dijo la directora de la Onemi, Carmen Fernández.



No obstante, todo está dispuesto para la evacuación masiva del poblado de Melipeuco, el más cercano, de unos 3,000 habitantes, ubicado unos 700 km al sur de Santiago.



“Ya se han dispuesto autobuses y camiones del Ejército que están en la zona de mayor riesgo en caso de tomarse la determinación de evacuar y llevar a las personas a las zonas de seguridad”, agregó Fernández.



Unas 167 familias tomaron la decisión de salir de allí por su cuenta, trasladándose hasta las vecinas localidades de Villa García y Cunco.



Otras 300 personas que se encontraban en sectores rurales fueron evacuadas por precaución, según la Onemi.



La Onemi informó además que la zona sigue en estado de alerta “amarilla” (mediana intensidad), que implica el reforzamiento del monitoreo técnico del volcán y la aplicación de planes comunales de emergencia.



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló por su parte que “se están tomando todas las medidas necesarias para evitar riesgos a personas”.



“Afortunadamente hasta ahora no tenemos pérdidas que lamentar”, señaló Bachelet.



La Onemi informó además que “desde el lado argentino se observa una columna de gases y cenizas de 12,000 metros de altura que afecta a 50,000 personas de la provincia de Neuquén”.



La lluvia de cenizas obligó a cerrar el aeropuerto de la ciudad, informó la compañía aérea Aerolíneas Argentinas.



El Llaima es uno de los volcanes más activos de Chile. Su anterior erupción de importancia se registró en 1994.