Experto: Elecciones "muy probables" en Italia, Matteo Salvini sin mayoría segura

El director de la agencia italiana Ansa, Luigi Contu, experto en temas políticos, aseguró a la AFP que es "muy probable" que se celebren elecciones anticipadas en Italia pero que el ultraderechista Matteo Salvini no tiene garantizada la mayoría suficiente para gobernar.

"Es muy probable que se vote, no veo la formación de otro gobierno o de otra mayoría", aseguró Contu, que durante 20 años cubrió la actualidad del parlamento italiano.

"Lo más probable es que después de la caída [con la renuncia del jefe de gobierno Giuseppe Conte] un nuevo jefe de gobierno provisional, sin mayoría, quede a cargo de dirigir los asuntos corrientes hasta las elecciones de noviembre o finales de octubre", explicó.

Contu reconoció que el actual clima político "era agotador" por la disputa permanente entre los partidos de la coalición de gobierno, la ultraderechista Liga y los antisistema del Movimiento 5 Estrellas, con visiones políticas irreconciliables.

"Se trataba de dos gobiernos paralelos para cada decisión, las disputas eran interminables y nos pusieron en gran dificultad. En realidad teníamos tres gobiernos a la vez, con una ala técnica [del ministro de Economía Giovanni Tria], que oscilaba entre M5E y la Liga", aseguró.

"Para Europa estas elecciones son importantes, porque si imaginamos una coalición entre Salvini [acreditado con 36% a 38% de las intenciones de voto] y Giorgia Meloni [del partido post-fascista Fratelli d'Italia, al 6/7%], casi alcanzaría la mayoría absoluta, sería una mayoría antieuropea", observó.

Para el experto "un gobierno así tendría serias dificultades con Europa, dada la composición y las fuerzas dentro de la Unión Europea", dijo.

"Con Meloni tienen la misma línea política en materia de migración, impuestos y producción. Sin duda sería un gobierno de derecha clásico, soberanista, una novedad para Italia", aseguró.

"Pero no estoy tan seguro de que logren los votos suficientes en el Senado, ya que es un sistema complejo que incluye los representantes de las regiones", subrayó.

"El electorado hoy en día ya no es tan sólido como en el pasado. Se vio con líderes de centro izquierda como Matteo Renzi o de derecha como Silvio Berlusconi. Es un fenómeno en toda Europa y en particular Italia es inestable", dijo.

"Salvini en este momento cuenta con la mayoría en las encuestas, pero faltan al menos tres meses, tres meses de campaña electoral. Hasta ahora Salvini no tenía oposición, formaba parte del gobierno y eso lo reforzó. Además el centro izquierda no estaba organizado. Nuevas figuras pueden aparecer. No descarto un Giuseppe Conte como líder del M5E en campaña electoral", dijo.

Al igual que otros observadores, el experto estima que Conte se ganó una imagen de persona respetada y podría transformar el actual fracaso en un éxito si logra presentarse como el hombre responsable que quiere gobernar el país.

"Podría ser la figura de los antisistema para cambiar las cosas. No sé si acepta, pero tengo la impresión de que sí", adelantó.