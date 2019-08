Entierran a muertos de los tiroreos de Texas y Ohio

Este sábado se realizaron los funerales de algunas de las víctimas de las matanzas ocurridas el pasado fin de semana en Dayton, Ohio y El Paso, Texas.

Protestas organizadas el sábado también buscaron visibilizar temas como el racismo y la falta de leyes más estrictas sobre el uso de armas que ayuden a frenar las masacres que a menudo ocurren en Estados Unidos.

Había varios oficios programadas para las víctimas del ataque en Dayton que dejó nueve muertos y más de 30 heridos. Por la mañana se realizó un oficio por Saeed Saleh, de 38 años, según el diario Daily News. Saleh era un inmigrante eritreo, una “persona humilde y discreta”, según un vocero de la familia.

En El Paso se oficiaba una misa de réquiem por Javier Amir Rodríguez. El estudiante de secundaria, de 15 años, fue recordado como un hábil jugador de fútbol durante una vigilia el lunes en el estadio de la escuela secundaria Horizon. Estaba en el Walmart con un tío cuando se produjo el tiroteo.

También estaba previsto el entierro de Jordan Anchondo, quien murió junto con su esposo, Andre, cuando protegían a su hijo de dos meses de edad. El niño solo sufrió una fractura de hueso, pero quedó huérfano.

El agresor, Patrick Cursius, dijo a la policía al ser arrestado que su intención era matar mexicanos.

​El reclamo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca

Los aspirantes presidenciales demócratas instaron el sábado al Congreso a tomar medidas para frenar la violencia con armas de fuego, en respuesta a los tiroteos masivos el pasado fin de semana en Texas y Ohio que dejaron 31 muertos.

Hablando en un foro convocado apresuradamente en Iowa, varios políticos demócratas pidieron la imposición de verificaciones de antecedentes a los compradores de armas, y hasta la prohibición de las armas de asalto de estilo militar.

También dijeron que creían que el debate de larga data sobre la violencia armada en Estados Unidos estaba cambiando a favor de restricciones más fuertes.

"Vamos a hacer un cambio. Vamos a aprobar leyes de seguridad de armas en este país", dijo la senadora estadounidense Elizabeth Warren de Massachusetts.

Los candidatos respondieron preguntas de los defensores del control de armas y los sobrevivientes de disparos en un programa patrocinado por Everytown for Gun Safety, un grupo de defensa fundado por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

En los tiroteos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, los pistoleros utilizaron armas semiautomáticas.

Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana, pidió que esas armas sean retiradas de las calles.

"No tienen base en nuestros vecindarios en tiempos de paz en Estados Unidos de América", dijo Buttigieg.

Buttigieg estaba entre un grupo de más de 200 alcaldes que enviaron una carta esta semana al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, instándole a cancelar el receso de agosto y convocar a los legisladores a Washington para votar sobre la legislación de control de armas.

Varios candidatos de 2020 destacaron cómo usarían los poderes ejecutivos de la presidencia para buscar medidas de control de armas si el Congreso no actúa.

Warren dijo que impondría mayores requisitos de verificación de antecedentes y más informes sobre compras múltiples de armas, y ampliaría las restricciones de edad para limitar el acceso de los adolescentes a las armas.

La senadora estadounidense Kamala Harris de California, quien dijo que si es elegida le daría al Congreso 100 días para poner un proyecto de ley de control de armas en su escritorio, dijo que necesitan tener "el coraje para actuar".

"No es como si estuviéramos esperando una buena idea, se han tenido todas las buenas ideas (...) no nos faltan ideas", dijo.

El senador estadounidense Michael Bennet de Colorado, donde 12 fueron asesinados en un tiroteo masivo de alto perfil en la Escuela Secundaria Columbine en 1999 y otros 12 fueron asesinados y 70 heridos durante una masacre en 2012 en una sala de cine, dijo que "galvanizaría a cada agencia federal". "para tratar la violencia armada como una "crisis de seguridad pública".

El senador estadounidense Bernie Sanders, de Vermont, dijo: "Las personas en Estados Unidos que no deberían poseer armas según su historia, no poseerán armas bajo la administración de Sanders".

El ex vicepresidente Joe Biden, el actual líder de los precandidatos demócratas, promocionó su trabajo en el Senado en la década de 1990 al aprobar una prohibición de armas de asalto que ha expirado.

"Me he enfrentado a la NRA a nivel nacional y los he vencido", dijo Biden.

Las leyes más severas permitirían a la policía confiscar temporalmente armas de fuego de personas consideradas por un juez como una amenaza para sí mismas o para otros.