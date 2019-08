John Bolton pide a Reino Unido una dura postura sobre Irán y China

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Londres el domingo para conversaciones en las que se espera que exija a Gran Bretaña que endurezca su postura sobre Irán y la firma china de telecomunicaciones Huawei.

Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, su mayor cambio geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial, muchos diplomáticos esperan que Londres se vuelva cada vez más dependiente de Estados Unidos.

Los dos días de conversaciones de Bolton el lunes y martes, para incluir un fuerte enfoque en el Brexit, reflejan los intentos de la Casa Blanca de Trump para consolidar los lazos con el nuevo gobierno británico del primer ministro Boris Johnson después de la tensa relación de Trump con la ex primera ministra Theresa May.

Se espera que Bolton exhorte a los funcionarios británicos a alinear la política sobre Irán más estrechamente con la de Washington, que presionó a Teherán con sanciones cada vez más estrictas después de que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Teherán.

Hasta ahora, Gran Bretaña ha respaldado a la Unión Europea en el cumplimiento del acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, pero la captura de un petrolero británico en el Estrecho de Ormuz ha presionado a Londres para que considere una postura más dura.

Infantes de marina británicos confiscaron un barco iraní, sospechoso de contrabandear petróleo a Siria, frente a las costas de Gibraltar, el 4 de julio. Este mes, Gran Bretaña se unió a Estados Unidos en una misión de seguridad marítima en el Golfo para proteger los buques mercantes.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que el argumento de Bolton hacia los británicos será que ayudaría a aumentar la presión sobre Irán si Londres declarara muerto al JCPOA, pero que esa decisión no se esperaba pronto.

Trump también ha presionado a Gran Bretaña para que se endurezca con Huawei de China debido a la preocupación de que su tecnología 5G de próxima generación representa un riesgo de seguridad nacional. Washington quiere que sus aliados, incluida Gran Bretaña, eviten el uso de equipos de Huawei.

Bajo el gobierno de la ex primera ministra May,el Reino Unido decidió en principio dar a Huawei acceso limitado a partes no centrales de la red 5G, pero el alto funcionario estadounidense dijo que Bolton esperaba encontrar una audiencia más amigable sobre el tema del gobierno de Johnson. Aún no se ha tomado una decisión británica final.

Bolton planea argumentar que Huawei es un brazo del gobierno chino y que su hardware podría usarse para monitorear las comunicaciones que pasan por su sistema.

Trump y Johnson, nacido en Nueva York, han hablado frecuentemente por teléfono desde que el nuevo primer ministro tomó el poder y Trump quiere sellar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña para ayudar a proteger a Gran Bretaña cuando salga de la Unión Europea.

Los dos líderes se reunirán a finales de este mes en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia.