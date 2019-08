Crisis de agua provoca nueva protesta en Venezuela

Vecinos de varios municipios de Caracas protestaron el fin de semana contra las graves deficiencias que presentan los servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable.Denuncian que varios sectores de la capital venezolana no reciben agua desde hace dos años.

El dirigente político, Gabriel Santana, afirma que no se trata de un problema focalizado sino de una constante en distintas zonas del país y sostiene que es reflejo de la corrupción y la ineficiencia que se registra en las compañías estatales que, según dice, no dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. Santana detalla las condiciones de vida que actualmente enfrentan muchos ciudadanos.

“Muchísimas enfermedades han repuntado porque la gente no se puede asear, la gente se tiene que lavar con tobito, con pañito porque no tiene agua en sus casas, cómo hace un edificio que no llega agua en tres o cuatro semanas, se les acaba el tanque”.

En conversación con la Voz de América, Mariaelena Maggi, una vecina del municipio Chacao en el este de Caracas sostiene que ha pasado hasta dos semanas sin recibir agua en su vivienda. Relata que cuando activan el servicio, que además continúa pagando mensualmente, solo funciona por un par de horas afectando su rutina.

“Simplemente el agua es una de las cosas más importantes, la limpieza, la higiene, el aseo de los baños, la cocina, para todo necesitamos agua y eso trastoca la vida de las personas, tenemos derecho a vivir dignamente”.

Constantemente las empresas estatales encargadas de prestar el servicio divulgan a través de sus redes sociales fotografías sobre trabajos de reparación y mantenimiento. También insisten en quetrabajan permanentemente para garantizar el servicio a la población.