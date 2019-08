Nancy Pelosi: La reforma migratoria es responsabilidad moral del Congreso

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que ve una reforma migratoria integral no solo como el trabajo oficial del Congreso, sino también como su responsabilidad moral al terminar una gira por Centroamérica.

Pelosi viajó con una delegación del Congreso para explorar las causas de la inmigración y las posibles soluciones. El grupo visitó Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con centros de detención de migrantes en McAllen, Texas.

La líder demócrata dijo el domingo en Texas que hizo el viaje porque quería asegurarse de que Estados Unidos honre efectivamente la dignidad de los inmigrantes que ingresan a sus fronteras.

Durante su visita a El Salvador, Pelosi dijo: “Es así que cuando hablamos de un tercer país seguro, todavía no lo he visto por escrito, no sé cuáles son las condiciones, (del convenio de tercer país seguro). Es decir, yo espero que tengamos una reforma progresiva para la migración y que, entre las regiones, que entre los países del Triángulo Norte podamos hablar de sugerencias diferentes que esas”.

Los congresistas reconocen que El Salvador, al igual que el resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica deben avanzar en el combate a la impunidad y en la prosperidad.

“Estamos viendo iniciativas que cualquiera que sea el “Status” para ellos, queremos trabajar juntos para los recursos, ayudar a construir los tres pilares de nuestra relación que son la seguridad la prosperidad y la gobernabilidad”, indicó Pelosi durante su visita a El Salvador.

Además de Pelosi, la comitiva incluyo a la presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Eliot Engel, la presidenta del Comisión de Pequeña Empresa, Nydia Velázquez y el presidente de la Comisión de Reglas, Jim McGovern.

La administración Trump está tratando de restringir las solicitudes de asilo en EE.UU. desde América Central al exigir que los migrantes hagan la solicitud en Guatemala en lugar de en la frontera de EE.UU.