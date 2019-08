Arrestan a un amigo del autor de la masacre de Dayton por cargos de portación de armas de fuego

Un joven de 24 años que compró un chaleco antibalas y partes de rifle para el tirador que mató a nueve personas en la ciudad de Dayton, en Estados Unidos, fue arrestado por cargos relacionados con armas de fuego, anunciaron oficiales el lunes.

Ethan Kollie fue acusado de mentir sobre su uso de drogas para comprar un arma, pero no de estar relacionado con el tiroteo del 4 de agosto en Dayton, que llevó a cabo su amigo Conner Betts, también de 24 años.

"Kollie no es acusado de participar intencionalmente en el plan del tiroteo", dijo Benjamin Glassman, fiscal federal para el distrito sureño de Ohio, en una conferencia de prensa. "No tenemos evidencia de eso. No denunciamos eso".

Glassman dijo que acusaron a Kollie de hacer una declaración falsa sobre su uso de drogas ilegales para comprarse una pistola Draco.

En la denuncia contra Kollie, los agentes del FBI dijeron que el chico también admitió haber comprado un chaleco antibalas, una pieza para un rifle AR-15 y un cargador de 100 balas para Betts, además de almacenar los artículos en su apartamento.

Betts recogió el material entre seis y ocho semanas atrás, dijo el FBI.

Betts fue abatido por la policía a primera hora luego de matar a nueve personas en Dayton, Ohio, entre las cuales estaba su hermana de 22 años.

El FBI dijo que había estado explorando "ideologías violentas" antes de organizar el ataque, pero se negaron a dar más detalles sobre cuáles eran.

El tiroteo de Dayton se produjo solo unas horas después de que un supremacista blanco matara a 22 personas en El Paso, Texas.

​Los dos recientes tiroteos mortales dejaron 31 muertos y decenas de heridos en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio