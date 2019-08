Enfrentamiento enérgico entre Boris Johnson y la Unión Europea a causa del Brexit

La Unión Europea (UE) y Boris Johnson se enfrentaron enérgicamente este martes a causa del Brexit, puesto que Bruselas considera insuficiente la propuesta del primer ministro británico para evitar la reimposición de una frontera dura en la isla de Irlanda.

La UE le pidió a Johnson que sea más realista ante la inminencia de esta separación para la que faltan 10 semanas.

El nuevo primer ministro del Reino Unido envió el lunes por primera vez una carta pública a la UE, en la que detalla sus argumentos contra el dispositivo del "backstop", esa red de seguridad que integra el acuerdo de retirada y que fuera rechazado por el Parlamento británico, que no ha dejado de denostarlo.

Pero, la respuesta del presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, fue algo mordaz.

"El 'backstop' es un seguro para evitar una frontera firme en la isla de Irlanda, siempre y cuando no se encuentre otra solución alternativa", tuiteó Tusk.

"Aquellos que están contra el 'backstop' y que no proponen alternativas realistas, de hecho se encuentran a favor de restablecer una frontera. Incluso aunque no lo admitan", señaló, sin mencionar de manera explícita a Johnson.

- Solución imposible -

Ambos políticos se encontrarán en la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia), el fin de semana. Johnson además se entrevistará con la canciller alemana Angela Merkel, el miércoles en Berlín, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, el jueves en París.

La Comisión europea también rechazó la propuesta del primer ministro británico, que menciona sin dar detalles "arreglos alternativos", en lugar del "backstop".

Esta respuesta europea provocó una reacción también enérgica de Londres.

Si el tratado de retirada "no se reabre y el 'backstop' no es abolido, no hay posibilidades de acuerdo", reaccionó un portavoz de Downing Sreet.

"Ya fue rechazado tres veces (...) y esta solución es por completo imposible, como lo dice claramente la carta del primer ministro", añadió.

Este controvertido dispositivo prevé que, a falta de una mejor solución tras un periodo de transición, para evitar la restauración de una frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, el Reino Unido íntegro permanecería en un "territorio aduanero único" con la UE.

Éste fue concebido para preservar los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a tres décadas de violencia en la isla de Irlanda, y la integridad del mercado único europeo.

- Sin soluciones ni garantías -

En su carta, el sucesor de Theresa May estima que este dispositivo es "antidemocrático y atenta contra la soberanía del Estado británico".

Además, esto le impediría realizar una política comercial independiente de las reglas de la UE, destaca; en tanto el presidente estadounidense Donald Trump lo deslumbra con la promesa de un acuerdo "fantástico" con su país tras el Brexit.

Esta carta "no propone una solución operativa legal para evitar el regreso a una frontera dura en la isla de Irlanda", advirtió una portavoz de la Comisión europea, Natasha Bertaud.

"No especifica cuáles serían esos arreglos alternativos, e inclusive admite que no existen garantías de que éstos estén en vigor para el final del periodo de transición", a fines de 2020, subrayó.

Desde la conclusión del acuerdo de divorcio, en noviembre de 2018, entre la UE y Theresa May, la UE ha repetido reiteradamente que éste no es renegociable.