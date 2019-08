Caracas confirma diálogo con Washington

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este martes contactos entre su gobierno y altos funcionarios de Washington, corroborando las declaraciones ofrecidas más temprano por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien informó sobre conversaciones de “alto nivel” en medio de sanciones.

“Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, y del Gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto”, dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.

Maduro avaló así a las palabras de Trump, quien aseguró que su gobierno mantiene conversaciones “a nivel muy alto” con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce a Maduro, a quien tilda de “dictador”, al tiempo que busca asfixiarlo con sanciones.

“Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela”, dijo Trump a periodistas, al ser consultado sobre reportes de contactos entre la Casa Blanca y Diosdado Cabello, considerado el líder más poderoso después de Maduro.

“Y es así, y no es nuevo, desde hace meses tenemos contactos, así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma en que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad”, aseveró Maduro durante un acto en el costero estado La Guaira (norte).

Con las conversaciones, por un lado, el “Gobierno demuestra que está en el poder y no está hablando por intermedio de Guaidó, sino de manera directa”, y por otro lado, “Trump demuestra que sigue buscando caminos para ayudar a Venezuela a salir de la crisis”, dijo a AFP Jesús Castillo-Molleda, politólogo y profesor de la Universidad de Zulia.

Guaidó

Delegados de Maduro y el jefe parlamentario reconocido como mandatario interino por más de medio centenar de países, Juan Guaidó, mantienen diálogos desde mediados de mayo bajo la mediación de Noruega, pero el gobernante socialista los congeló el 7 de agosto en rechazo a una nueva ronda de sanciones.

Por su parte, los negociadores de Guaidó viajaron a Estados Unidos para sostener encuentros con funcionarios de ese país, confirmó este martes a la AFP una fuente de la oposición.

Guaidó dijo el martes en entrevista con la Voz de América que no tenía conocimiento directo de las reuniones entre Washington y el gobierno en disputa de Maduro.

“Pareciera que están buscando cada uno salvarse cuando lo que estamos buscando nosotros es salvar a Venezuela”, dijo Guaidó a la VOA y aseguró que “no hay alineación” dentro de los funcionarios leales a Maduro.

“Queda claro que en la última semana como nunca en 20 años hemos visto la desalineación comunicacional del régimen”, afirmó Guaidó, “hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno”.

Guaidó también confirmó a la VOA que algunos delegados de su gobierno que forman parte del diálogo con representantes del presidente en disputa se encuentran en Estados Unidos.

El presidente interino no dio detalles sobre el objetivo de la visita de los delegados al país estadounidense, pero añadió que se trata de “una interlocución por medio del gobierno encargado” como algunos de los otros viajes que sus representantes han hecho “a Colombia, Brasil o al Grupo de Lima”.