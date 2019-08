Funcionarios informan sobre dron estadounidense derribado en Yemen

Un avión no tripulado militar estadounidense MQ-9 fue derribado en la gobernación de Dhamar en Yemen, al sureste de la capital controlada por Houthi, Sanaa, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el miércoles, el segundo incidente de este tipo en los últimos meses.

Un portavoz militar de Houthi había dicho anteriormente que las defensas aéreas habían derribado un avión no tripulado estadounidense.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el dron fue derribado el martes por la noche.

Esta no es la primera vez que un avión no tripulado estadounidense ha sido derribado en Yemen. En junio, el ejército de Estados Unidos dijo que los rebeldes Houthi habían derribado, con ayuda de Irán, un avión no tripulado operado por el gobierno de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han lanzado ocasionalmente ataques con aviones no tripulados y ataques aéreos contra la rama de Al Qaeda en Yemen, conocida como Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP).

El grupo ha aprovechado una guerra de cuatro años entre el movimiento Houthi y el gobierno respaldado por Arabia Saudita del presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi para tratar de fortalecer su posición en el país empobrecido.