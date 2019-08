Mike Pompeo elogia a Dinamarca tras cancelación de visita de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su agradecimiento a Dinamarca como un aliado de Washington, luego de que el presidente Donald Trump cancelara una visita de Estado al país.

El Departamento de Estado dijo que Pompeo habló con su homólogo danés por teléfono el miércoles y discutió "fortalecer la cooperación con el Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, en el Ártico".

A principios de esta semana, Trump canceló una visita planificada a Dinamarca después de que su sugerencia de que los daneses le vendieran Groenlandia a Estados Unidos fue rechazada.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el miércoles que lamentaba y estaba sorprendida de que Trump cancelara abruptamente su visita programada a Dinamarca por rechazar su ofrecimiento para comprar Groenlandia, un área estratégica del Ártico con riqueza mineral que es parte del reino danés.

Más tarde, Trump reconoció que canceló el viaje a Dinamarca porque el primer ministro del país hizo un comentario "desagradable" en respuesta a su sugerencia sobre Groenlandia.

"Pensé que no era una buena declaración, la forma en que me rechazó. Ella rechazó a Estados Unidos", dijo Trump a periodistas el miércoles. "Ella dijo absurdo ', esa no es la palabra correcta para usar".

Estados Unidos tiene presencia militar en Groenlandia en la Base Aérea Thule en virtud de un tratado entre Estados Unidos y Dinamarca que data de 1951.

Cuando Trump planteó recientemente la idea de comprar Groenlandia a Dinamarca, muchos de ellos inicialmente pensaron que la sugerencia era una broma.

Trump, anunció el martes por la noche en Twitter la cancelación de su visita programada del 2 al 3 de septiembre y dijo que "Dinamarca es un país muy especial con gente increíble". Pero indicó que con Frederiksen declarando que "ella no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento".

Trump también agradeció a Frederiksen por ahorrar "una gran cantidad de gastos y esfuerzo tanto para Estados Unidos como para Dinamarca" al declarar públicamente con anticipación sus puntos de vista opuestos a cualquier posible venta en Groenlandia.

El primer ministro danés dijo que, si bien considera que Estados Unidos es el aliado estratégico más cercano de su país, "afortunadamente, el tiempo en el que se compran y se venden otros países y poblaciones ha terminado".