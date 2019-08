Importación de armas sale a relucir en investigación de tiroteo en El Paso, Texas

El hombre acusado de matar a 22 personas en El Paso, Texas, dijo a la policía que el rifle estilo AK utilizado en el ataque provino de Rumania y que compró su munición en Rusia, por internet.

Las afirmaciones plantearon una serie de preguntas sobre cómo el sospechoso adquirió sus armas y cuáles son las leyes que rigen las armas de fuego de fabricantes extranjeros.

¿Cuántas armas de fuego son importadas cada año en estados unidos?

En 2017, los estadounidenses importaron casi 5 millones de armas de fuego, según el informe más reciente disponible sobre el tema de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos )ATF por sus siglas en inglés). De ellos, 3,2 millones fueron pistolas, 572.309 fusiles y 632.105 escopetas.

La mayoría de esas armas de fuego se originaron en Austria, mientras que Rusia y Rumania estaban cerca del final. Rumanía exportó 16.316 armas de fuego a Estados Unidos ese año, la mayoría de ellas pistolas. Rusia exportó 15.857 a Estados Unidos, y la mayoría de ellas eran fusiles y escopetas.

¿Pueden los individuos comprar armas de fuego en el extranjero?

No. La mayoría de las compañías de armas de fuego extranjeras tienen plantas de fabricación en Estados Unidos o sus productos son comprados a granel por importadores en Estados Unidos. Esos importadores deben asegurarse de que cada arma de fuego cumpla con las leyes estadounidenses antes de poder venderlas a un distribuidor con licencia federal para su venta minorista.

Por ejemplo, algunas armas largas fabricadas en el extranjero deberán tener una culata diferente o reemplazar el supresor de fogonazo para garantizar que cumplan con los requisitos estadounidenses, dijo Alan Rice, portavoz de Gun Owners of America.

"No se envían a Estados Unidos así nomás", dijo. “Tienen que pasar por muchas reglas, luego pueden pasar de un importador a un distribuidor. Es muy raro que solo se importe un arma de fuego".

David Chipman, un agente retirado de la ATF que ahora es asesor de Giffords, el grupo de defensa de control de armas, estuvo de acuerdo en que era poco probable que el atacante de El Paso comprara su arma de fuego directamente de Rumania. Lo comparó con comprar un automóvil de un fabricante extranjero como BMW o Volkswagen.

"Puedes ir a una tienda de armas y puedes comprar una, al igual que un concesionario de automóviles, una pistola que no se fabrica en Estados Unidos", dijo.

¿Cuál es el atractivo de las armas de fuego extranjeras?

principalmente al dinero, ya que tienden a ser más baratas que las armas de fuego de fabricación estadounidense. Por ejemplo, un WASR-10 rumano se vende por alrededor de 700 dólares, mientras que algunas armas tipo AR-15 hechas en Estados Unidos pueden costar más de 1000 dólares.

"El mercado de armas de Estados Unidos ha sido fuertemente influenciado durante las últimas décadas por estas armas de guerra baratas que se hicieron populares porque son mucho menos costosas", dijo Chipman.

¿Puede un individuo comprar munición en línea?

Si y no. No es legal comprar municiones en línea en el extranjero a menos que la persona tenga un permiso para hacerlo.

Para comprar municiones en EE.UU., La persona debe tener 18 años para comprar municiones para un arma larga y al menos 21 para comprar municiones para una pistola.

No hay restricciones en la cantidad de municiones que se pueden comprar en cada transacción. La persona tiene que dar fe de que no tiene prohibido poseer municiones, pero, al igual que comprar municiones en una tienda, no está sujeto a una verificación de antecedentes.