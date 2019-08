Estados Unidos sanciona a compañías navieras por "ayudar" a Corea del Norte a "eludir sanciones de ONU"

Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra dos compañías navieras con sede en Taiwán y otra con sede en Hong Kong a las que señala de ayudar a Corea del Norte a eludir las sanciones impuestas por la ONU.

Estas compañías están ayudando a Corea del Norte con "transferencias ilícitas de barco a barco para eludir las sanciones de las Naciones Unidas (ONU) que restringen la importación de productos derivados del petróleo", dijo el Tesoro estadounidense en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro bloqueó los activos en Estados Unidos de dos empresas con sede en Taiwán -Jui Pang Shipping Co Ltd y Jui Zong Ship Management Co Ltd-, y otra con sede en Hong Kong -Jui Cheng Shipping Company Limited- "por haber participado en al menos una importación o exportación significativa de productos, servicios o tecnología a Corea del Norte".

"Las compañías navieras que comercian con Corea del Norte se exponen a un riesgo significativo de sanciones, a pesar de las prácticas engañosas que intentan emplear", dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro.

La OFAC también sancionó a dos personas en Taiwán, Huang Wang Ken y Chen Mei Hsiang, por su vinculación con el buque "Shang Yuan Bao" usado para las transferencias.

Según las autoridades estadounidenses, este buque realizó en 2018 al menos dos transferencias a buques con bandera norcoreana, que luego descargaron su carga en Nampo, el puerto más importante de Corea del Norte.

El Tesoro dijo que el suministro de petróleo refinado a través de transferencias barco a barco evaden las sanciones de la ONU destinadas a evitar que Corea del Norte obtenga recursos para desarrollar armas de destrucción masiva y programas de misiles.

La ONU impuso en 2017 tres paquetes de sanciones contra Corea Norte por sus programas nuclear y balístico, centradas en limitar su importación de petróleo y prohibir sus exportaciones de carbón, de pescado o del sector textil.