¿Por qué conseguir gas en Venezuela es toda una odisea?

Los venezolanos se han visto afectados por las dificultades que ha habido en el país con la falta de distribución de gas para distintos sectores.

Al respecto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, dio inicio al Plan Especial de Distribución, una medida de emergencia para suministrar gas a la población que atenderá a más de 480 mil familias en la capital, habitantes que utilizan gas licuado de petróleo.

Ciro de Pablos Nieto vive a diario la espera por la llegada del gas doméstico a su sector y al no tener acceso a dicho servicio, se ha visto en la necesidad de cocinar en un fogón.

“Esta es la manera de poder sobrevivir: cocinar con leña. El gas por aquí no viene, y si viene hay que levantarse a las dos o tres de la mañana, a ver si viene...", aseguró Nieto a la Voz de América.

"Siempre hay que hacer una fila para poder recibir el gas. A veces, llegan incluso a ser las ocho de la mañana y nada que llega...", contó.

Una situación similar vive Blanca Suárez, quien denuncia prolongadas esperas del combustible, esencial para las tareas domésticas.

“Pueden pasar hasta dos meses que no suministran. Dependemos del gas para cocinar. En otras ocasiones, si no tenemos el gas tenemos una pequeña cocina eléctrica, pero no hay electricidad porque se va la luz con muchísima frecuencia”, dijo Suárez.

A raíz del preocupante escenario, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta pacíficaen Caracas, específicamente en la sede de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para exigir mejoras en la distribución del gas doméstico.

Jose Gregorio Ochoa, uno de los manifestantes, aseguró a la Voz de América que “las comunidades organizadas estamos exigiendo en el marco de la ley del poder público municipal, que este servicio sea descentralizado y transferido a comunidades organizadas”.