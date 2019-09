Trump dice que Dorian es uno de los huracanes más grandes que se ha visto

El presidente Donald Trump se reunió el domingo con funcionarios de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, cuando el huracán Dorian tocaba tierra con una fuerza devastadora de categoría 5, en las islas Ábaco, en las Bahamas.

“Es uno de los huracanes más grandes que hemos visto” dijo el mandatario, antes de la sesión informativa en la sede de FEMA, a pocos pasos de la Voz de América. Trump regresó a Washington este domingo, como tenía planeado, luego de pasar la tarde del viernes y el sábado en la residencia presidencial campestre de Camp David, en Maryland.

"Es un huracán muy, muy poderoso", dijo Trump sobre la tormenta, una de las más feroces que se haya registrado desde que se lleva cuenta de los huracanes en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta estaba impulsando vientos sostenidos de 257 kmh, con ráfagas superiores a 297 kph.

Los meteorólogos dicen que la tormenta girará hacia el norte, después de su paso por las Bahamas, y no estaba claro si tocará tierra en Florida o pasará frente a su costa. Un largo tramo de la costa sureste de EE.UU. que incluye Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se está preparando para la tormenta.

El presidente interrogó a funcionarios federales durante la sesión informativa en FEMA, el domingo. Y repetidamente expresó asombro de que una tormenta pudiera alcanzar el estado de Categoría 5.

Sin embargo, el mandatario dijo que: "Los estadounidenses son fuertes, decididos y resistentes, y nos apoyaremos mutuamente. Y trabajaremos muy duro para minimizar el efecto de lo que nos viene".

Dorian ha sido calificado como uno de los raros huracanes de categoría 5 que se tenga memoria. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo calificó este domingo como un huracán mayor que Andrew y Michael, ambas tormentas poderosas que azotaron el estado dejando daños cuantiosos en 1992 y 2018, respectivamente.

"¿Qué tan seguro estás de que irá al norte?" preguntó Trump en la reunión de FEMA."Incluso si es en alta mar puede tener algunos efectos devastadores en la costa", dijo un funcionario al presidente, que el viernes canceló un viaje planeado a Polonia para monitorear la tormenta y declaró el estado de emergencia antes de tocar tierra en Florida.

El huracán Andrew se estrelló en el este de Florida en 1992 como una tormenta de categoría 5 en la escala de viento Saffir-Simpson de cinco pasos, destruyendo la ciudad de Homestead.

El estado no quiere arriesgarse con Dorian y cuatro condados de Florida, incluido el condado de Palm Beach, emitieron evacuaciones obligatorias para algunos residentes, incluidos aquellos en casas móviles, en islas de barrera y en zonas bajas. Otros condados costeros han anunciado evacuaciones voluntarias.

FEMA está trasladando alimentos, agua y generadores al sureste de los Estados Unidos, dijo el administrador interino Peter Gaynor.

"Cuando se trata de respuesta, estamos más que listos para enfrentar cualquier cosa que Dorian nos brinde este año, o cualquier otra tormenta que pueda venir esta temporada", dijo a CNN.

El gobernador DeSantis informó que las residencias de ancianos en toda la costa del estado tienen generadores o han iniciado evacuaciones a otros lugares en preparación a Dorian.

También el domingo, los jefes en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y FEMA aseguraron que la decisión de la administración Trump de transferir 155 millones de dólares del Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA a ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas, no obstaculizará la respuesta del gobierno federal al huracán Dorian.

El secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, afirmó a Martha Raddatz, anfitriona de "This Week" en la cadena ABC, que "todavía no se ha movido dinero" del fondo para ayudar a ICE a administrar sus instalaciones de detención de migrantes en la frontera.

"Tenemos que hacer una notificación al Congreso por adelantado", dijo McAleenan. "Cualquier transferencia potencial no afectará nuestra capacidad de responder a esta tormenta o cualquier otra en el resto de la temporada de huracanes".

El jefe interino del DHS sostuvo que la transferencia de los fondos a la agencia de inmigración es necesaria porque "el Congreso no consideró apropiado proporcionar esa financiación".

En otra entrevista pero para "Face the Nation" de CBS, McAleenan dijo que su departamento tiene "fondos totalmente adecuados" para tratar con Dorian.

Cuando Margaret Brennan, la anfitriona del programa de CBS, lo presionó, McAleenan dijo que la administración todavía planea desviar los 155 millones de dólares porque "tenemos una crisis humanitaria de seguridad fronteriza en curso".

Por su parte, el director interino de FEMA, Peter Gaynor, dijo al presentador de "Meet the Press", en NBC, Chuck Todd, que su agencia tiene "todos los fondos que necesitamos", pero admitió que todavía había algún riesgo en la transferencia.

"No perjudica la preparación, pero no voy a decir que no hay riesgo", dijo Gaynor. “Por eso gestionamos el riesgo todos los días. Sabes, mover dinero tiene cierto riesgo, pero consideramos que tiene un riesgo mínimo en nuestras operaciones en curso desde 2017 y '18 y nuestra preparación para esta temporada, 2019'.

Al discutir la transferencia de fondos con Chris Wallace en Fox News, Gaynor dijo: “Vivimos con riesgos todos los días y evaluamos el riesgo”.

“Hemos evaluado que 155 millones de dólares es bajo riesgo y no afecta nuestra preparación de ninguna manera para Dorian”.

Entretanto, el Centro Nacional de Huracanes informó que una nueva tormenta tropical se ha formado en el suroeste de México y se espera que se convierta en huracán el lunes. La tormenta tropical Juliette, se encuentra a 735 km de Manzanillo, México, y trae máximos vientos sostenidos de 75 km por hora.