“Retorno a las armas de disidentes de las FARC en Colombia no es la vuelta al conflicto armado”

El "golpe mediático" del rearme de la fracción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC es muy grande, pero el verdadero impacto sobre la paz en Colombia se verá en dos o tres meses, dijo a la Voz de América Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Ávila admitió que "es delicado" el anuncio encabezado por el exlíder de las FARC y jefe negociador de los acuerdos de paz de La Habana en 2016, Iván Márquez, pero aseguró que "no es la vuelta al conflicto armado, ni el rearme de todas las FARC".

Un video difundido en las redes sociales recientemente puso en vilo a Colombia y a la región, con Márquez rodeado de guerrilleros vestidos de verde oliva, asegurando que volvía a la lucha armada, que en más de medio siglo dejó más de 260.000 muertos y millones de desplazados en la nación sudamericana.

"El impacto sobre el proceso lo tendremos en dos o tres meses resolviendo dos preguntas: ¿Cuánta gente que está haciendo la reincorporación vuelve a la disidencia después del anuncio de Iván Márquez? ¿Qué hace el presidente Iván Duque para la política de reincorporación que es como lo más sensible en este momento?", explicó Ávila.

Afirmó además que la disidencia de las FARC existe desde hace tres años.

"El último anuncio de Iván Márquez y Jesús Santrich es que una disidencia política de nueve mandos, se podría unir con una disidencia armada, y eso podría dar una bocanada de aire o de justificación política a esas disidencias armadas", agregó.

El gobierno de Duque ha dicho que los que siguen a Márquez son un grupo criminal, no una guerrilla. Ha acusado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, de dar apoyo a la disidencia de las FARC.

"Ellos serán combatidos con toda la fuerza legítima del Estado", ha asegurado el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. No obstante afirmó que "continuará aplicándose la política de paz con legalidad, se les cuumplirá a quienes cumplan, se perseguirá a quienes inclumplan o incurran en nuevos delitos".

El canciller colombiano reiteró que se trata de "un nuevo grupo narcoterrorista aupado y favorecido por la dictadura y la tiranía de (Nicolás) Maduro".

El gobierno en disputa de Venezuela, a su vez, ha dicho que el gobierno de Duque está patrocinando grupos paramilitares para sacarlo del cargo.

Timochenko sigue en la paz

Un video divulgado muestra al exlíder de las FARC Rodrigo Londoño (Timochenko), en el que reitera su compromiso con la paz. Aparece rodeado de exguerrilleros, todos vestidos de civiles.

"Creemos que por medio del diálogo civilizado y la profundización de la democracia podemos y debemos contruir un mejor país", dice Timochenko.

Explicó que el acuerdo de paz de La Habana siguen siendo apoyado por la mayoría de los actores políticos y sociales de Colombia y la región.

"Los que queremos la paz somos muchos más y tenemos la obligación de no desfallecer", afirmó.

También insta al gobierno colombiano "a la implementación integral del acuerdo en todos los puntos".

Según Márquez, volvió a las armas porque el gobierno de Duque no cumplió lo pactado.

"No solamente de ofrecer certezas para la reincorporación socioeconómica y política de los exguerrilleros, el acuerdo es ante todo una ruta para una paz estable y duradera a nivel territorial", dijo, aludiendo a la reforma rural integral y otros temas del acuerdo.

Garantes se desmarcan de disidentes de las FARC

Los garantes de La Habana, Cuba y Noruega, "respaldan a todos aquellos que defienden el Proceso de Paz en Colombia", según un comunciado emitido recientemente.

"Revisten particular relevancia la protección de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como los temas vinculados con la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los ex combatientes de las FARC-EP a la vida civil, en interés de consolidar el proceso de paz", indicó el texto.

Cuba y Noruega "reiteran una vez más la disposición a continuar apoyando y acompañando los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia", concluyó el comunicado.