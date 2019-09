Trump advierte sobre llegada a EEUU de "traficantes crueles" desde Bahamas tras Dorian

Donald Trump señaló el lunes que Estados Unidos debería "prestar atención" a las personas provenientes de las Bahamas que son recibidas en su territorio después del paso devastador del huracán Dorian, advirtiendo sobre la posible llegada de "traficantes muy crueles".

"Debemos tener mucho cuidado" con las personas admitidas en territorio estadounidense, dijo el presidente republicano a periodistas en la Casa Blanca.

"Todos deberían tener los documentos correctos (...) Las Bahamas tienen muchos problemas con las personas que (...) no debían estar allí, no quiero permitir que estas personas que no debían estar en las Bahamas puedan venir a Estados Unidos, incluidas personas muy malas, pandilleros y traficantes muy desagradables", dijo.

Los comentarios del mandatario se refieren a la llegada este fin de semana a Florida de un ferry con casi 1.500 víctimas del paso de Dorian por las Bahamas.

Sin embargo, varios cientos no pudieron ingresar a Estados Unidos por falta de visa. Un error, según Mark Morgan, director de la policía de fronteras.

"Habrá confusión, eso es lo que sucedió ya aquí", dijo Trump desde la Casa Blanca más temprano el lunes, para agregar que las personas "cuyas vidas están en peligro" serán admitidas en Estados Unidos, siempre que no representen una amenaza para el país.

Según el último informe provisional, el huracán Dorian mató al menos a 45 personas en las Bahamas después de devastar el norte de este archipiélago caribeño.

"No tienen adónde ir" -

El primer ministro, Hubert Minnis, dijo el viernes que la capital no puede recibir "de la noche a la mañana" a toda la población de la isla de Ábaco, donde está Marsh Harbour. Así que el gobierno instalará refugios en la propia zona de impacto.

La agencia de manejo de emergencias de Bahamas (NEMA) informó en un comunicado el domingo -una cifra confirmada el lunes por una portavoz- que 2.500 personas han evacuado de las islas desde el azote del huracán, la mayoría de Ábaco.

Actualmente, hay 370 personas en el refugio instalado en el Gimnasio Kendal Isaacs, donde desde el lunes serán transportadas otras 300 personas. Otros tres refugios en Nassau ya estaban al máximo de su capacidad el domingo, según NEMA.