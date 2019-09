Elliott Abrams asegura que activación del TIAR no significa acción militar en Venezuela

El representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliott Abrams, dice que la activación del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, que se hará esta semana en la Organización de Estados Americanos, no significa que habrá una acción militar.

"Es volver a reunir el órgano de consulta de los estados miembros para conversar sobre qué pasos tomar. Es equivocado pensar, alguna gente lo hace, oh esto es acción militar, esto es la invasión", indicó Abrams durante una conferencia de prensa virtual desde Bruselas.

"Si piensas en la crisis en Venezuela, tiene un gran impacto en toda la región, comenzando con el flujo de refugiados, pero también el tráfico de narcóticos y la actividad de las guerrillas de las FARC y el ELN y está la pregunta de la diseminación de regímenes opresivos no democráticos como oposición a la consolidación de la democracia en la región. Entonces hemos apoyado esta idea que viene principalmente de países sudamericanos para reactivar este órgano de consulta para hablar sobre formas en las que los países miembros, firmantes de este tratado, el TIAR, puede integrar mejor las respuestas a la crisis en Venezuela."

“El presidente ha dicho todas las opciones están sobre la mesa, siempre están. No me sorprende que el presidente diga eso. Es una declaración de un hecho, tenemos esas opciones, existen. Esa no es nuestra política. Nuestra política ahora es presión económica, financiera, diplomática y política al régimen. Eso es lo que estamos haciendo” indicó Abrams.

La oposición venezolana está unida detrás de Juan Guaidó afirmó el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela. “De hecho hace varios días los partidos más pequeños en la coalición opositora que bajo su acuerdo tienen derecho a nombrar el próximo presidente de la Asamblea Nacional dicen no quieren hacer eso, respaldan a Juan Guaidó y están unidos tras él. El nivel de unidad es muy grande y él es claramente el líder de la oposición”, agregó.

Con respecto a los ejercicios miliares de las fuerzas militares venezolanas en la frontera con Colombia anunciadas por el presidente en disputa Nicolás Maduro, Abrams dijo: “Tengo la esperanza que sea solo un acto político sin ningún significado militar o de seguridad y espero que las fuerzas armadas de Venezuela no permitan que Maduro los lleve a riesgos adicionales. Tengo que esperanza que no sean lo suficientemente locos para involucrarse en ningún ataque en Colombia. Ciertamente Colombia tendrá el total apoyo de EE.UU. si eso ocurre.”

Las sanciones funcionan mejor cuando son multilaterales, afirmó Abrams al referirse al tema. "Hay sanciones canadienses, hay sanciones de la Unión Europea, Brasil impuso hace semanas restricciones de viaje. Pienso que la UE está a punto de imponer más sanciones en Venezuela, sanciones personales. Y tenemos 55 países que ya reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela. Pienso que en este contexto las sanciones de EE.UU. tendrán un impacto real, o tienen un impacto real".

¿Qué es el TIAR?

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un pacto de defensa mutua que firmaron 21 países de Latinoamérica y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y poco antes de que se firmara la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia.

Perú, México, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador renunciaron al tratado después de firmarlo, dejando la lista en 15 países, todos miembros de la OEA.

El pacto busca la resolución “pacífica” de los conflictos, pero también establece que los países que lo firman “convienen en que un ataque” contra cualquiera de ellos —tanto por parte de una nación americana como una extranjera— es considerado “un ataque contra todos los estado americanos”.

Los países firmantes, por lo tanto, se comprometieron a “ayudar a hacer frente al ataque” siguiendo las normas de legítima defensa estipuladas por la Carta de las Naciones Unidas (ONU).

¿Ha sido invocado alguna vez?

Sí, varias veces, sin embargo; solo se ha intentado poner en acción una vez: durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Argentina invocó el TIAR para pedir defensa durante el conflicto con el Reino Unido. Sin embargo, EE.UU. se puso de lado del país europeo siguiendo los principios de la OTAN, de la cual también es miembro.

La última vez que el TIAR se invocó fue después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.