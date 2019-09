Donald Trump asegura ser "mucho más" duro que Bolton sobre Venezuela y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su posición sobre Venezuela y Cuba es mucho más dura que la de John Bolton, un halcón en política exterior a quien despidió esta semana como asesor de seguridad nacional.

Un día después de que el propio Trump dijera que Bolton "se pasó de la raya" con Venezuela, el mandatario afirmó en Twitter que en realidad su exconsejero lo estaba "frenando" en relación al gobierno de Nicolás Maduro y también al de Cuba, principal soporte de Caracas, según Washington.

"De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. ¡Él me estaba frenando!", tuiteó Trump.

Junto a su tuit, el presidente replicó otro del senador republicano por Florida Marco Rubio, descendiente de cubanos y artífice de la agresiva estrategia de Trump contra Maduro, cuyo mandato considera ilegítimo.

Rubio, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, negó firmemente que la salida de Bolton suponga un debilitamiento de la política estadounidense hacia Venezuela.

"Acabo de hablar con @realDonaldTrump sobre #Venezuela. Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del asesor anterior. Pero como él me recordó, en realidad (su posición) es DIRECTAMENTE OPUESTA de lo que muchos afirman o asumen. Si efectivamente la dirección de la política cambia, no será para debilitarla", escribió Rubio.

Trump anunció el martes el relevo de Bolton al frente del Consejo de Seguridad Nacional (NSC en inglés) de la Casa Blanca, argumentando estar "fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias". Bolton, empero, dijo que había ofrecido su renuncia al presidente el lunes por la noche, sin dar más detalles.

El miércoles, consultado por periodistas sobre la salida de Bolton y la crisis venezolana, Trump señaló sus desavenencias con su exasesor en relación con Venezuela.

"Yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó de la raya. Y creo que he demostrado tener razón", dijo en la Oficina Oval, aunque no precisó a qué se refería específicamente.

Subrayó que su gobierno tiene una política "firme" sobre Venezuela, pero no evocó la opción militar como posible solución, como solía hacer cuando Bolton era su asesor.

Bolton, quien acuñó la frase "Troika de la tiranía" para referirse a Venezuela, Nicaragua y Cuba, impulsó el endurecimiento de la política contra Maduro desde su llegada a la Casa Blanca en abril de 2018.

La política de Washington para un cambio de régimen en Caracas incluyó hasta ahora una batería de sanciones económicas y el reconocimiento del líder opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino, sin descartar nunca una intervención militar.