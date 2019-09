Oficial de inteligencia detenido en Canadá había investigado en Rusia

Un alto responsable de inteligencia de la policía federal canadiense arrestado el viernes por robo de documentos sensibles, presumiblemente para ser entregados a un estado extranjero, supervisó recientemente una investigación sobre lavado de dinero ruso, informó el sábado la prensa de Canadá.

El diario The Globe and Mail dijo que los cargos contra Cameron Ortis, importante oficial de la Gendarmería real de Canadá (GRC), están ligados a un gran caso de corrupción que implica presumiblemente a altos funcionarios rusos y que fue denunciado por Sergei Magnitsky, un abogado ruso que murió en una prisión de Moscú en 2009.

Convertido en símbolo de la lucha contra la corrupción, Magnitsky descubrió que en 2007 la sociedad Hermitage Capital Management, empresa para la que trabajaba, fue víctima de un gigantesco fraude por unos 230 millones de dólares.

Banqueros, abogados y funcionarios de la administración rusa se apropiaron ilegalmente de esos fondos, que le correspondían a la firma en concepto de devolución fiscal por parte de la Hacienda rusa.

Magnitsky fue detenido en noviembre de 2008, sufrió malos tratos sistemáticos y murió en prisión un año más tarde, en un caso que desató una tormenta diplomática contra el Kremlin y en 2012 se tradujo en sanciones estadounidenses contra los funcionarios rusos relacionados con el asunto.

Más de 14 millones de dólares canadienses (unos USD 10,5 millones) vinculados a ese fraude tendrían conexión con Canadá, según una fuente citada por The Globe and Mail.

El ahora arrestado, Ortis trabajaba sobre este caso luego de una denuncia ante la GRC efectuada en 2016 por William Browder, CEO de Hermitage Capital Management y un duro crítico del presidente ruso, Vladimir Putin.

Según The Globe and Mail, la GRC no ha abierto una investigación oficial sobre el caso, a pesar de que Ortis y Browder se reunieron en 2017. Consultada por la AFP, la GRC declinó hacer comentarios.

Arrestado el jueves en Ottawa, Ortis enfrenta cinco cargos según el código penal y la ley de protección de información de seguridad nacional de Canadá, entre los que se incluye espionaje extranjero.