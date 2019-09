Edward Snowden dice que quiere volver a Estados Unidos pero con "juicio justo"

El informante estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia tras haber denunciado la vigilancia masiva por parte de Estados Unidos, dijo que le gustaría volver a su país pero quiere un "juicio justo", según una entrevista difundida este lunes por la cadena CBS.

"Me gustaría volver a Estados Unidos, es mi principal objetivo, pero no voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel", declaró. "Tengo una reivindicación de base sobre la cual tenemos que ponernos todos de acuerdo: y es que pueda tener un juicio justo".

Empleado en la agencia estadounidense de inteligencia NSA, Snowden reveló en 2013 la existencia de un sistema de vigilancia mundial de comunicaciones y de internet.

Mientras que sus defensores lo elogian por defender la privacidad, Estados Unidos lo acusa de espionaje, robo de secretos de Estado y poner en peligro la seguridad nacional.

Se refugió en 2013 en Rusia, donde su permiso de residencia ha sido renovado hasta 2020.

"No estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo un pase", dijo. Y acusó a las autoridades estadounidense de prever "un juicio de otro tipo" con "procedimientos especiales".

"No quieren que el jurado considere las motivaciones que me incentivaron a actuar (...) Solo quieren que analice si mis acciones fueron legales o ilegales, pero no si fueron justas o malas", lamentó.

"No es difícil construir un terreno para decir que violé la ley", reconoció Snowden. Pero según él "eso es lo menos interesante" y los jueces deberían interrogarse sobre las consecuencias de sus acciones: "¿Beneficiaron o afectaron a Estados Unidos?"

Snowden publicará el 17 de septiembre sus memorias en una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Taiwán.

El libro, titulado "Permanent Record" (Registro permanente), será publicado en todo el mundo por Macmillan Publishers.