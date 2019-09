¿Qué hacen las Fuerzas de Acción Especial en Venezuela?

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que reponden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, han sido señaladas en informes recientes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de Human Rights Watch (HRW).

¿Cuándo y para qué fueron creadas las FAES?

Las FAES son un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los agentes de las FAES suelen ir fuertemente armados, vestidos con ropa de camuflaje y usando pasamontañas para cubrir sus rostros.

Aunque sus acciones comenzaron meses antes, las FAES fueron presentadas oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017, dos días antes de la consulta nacional que realizó la oposición para medir el rechazo contra Maduro.

Su misión según Maduro era la de combatir la inseguridad y actuar "contra el crimen y el terrorismo".

Fue el viceministro de Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona Marrero, quien aseguró que los 641 uniformados que ese día aparecían en las pantallas de televisión, habían sido "adiestrados, equipados".

"Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos", dijo entonces Escalona Marrero.

Sin embargo, han sido catalogadas por muchos dentro y fuera de Venezuela como un instrumento político de apoyo a Maduro. Son vistos como represores de los que se le oponen al presidente en disputa, cuyo mandato es catalogado de ilegítimo por más de 50 naciones, incluyendo Estados Unidos.

​Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos que documenta muertos y las detenciones arbitrarias, las FAES es "un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos".

¿Qué dicen los informes sobre las FAES?

La oficina que lidera Michelle Bachelet documentó ​días atrás casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunos barrios del país.

"Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas", dijo Bachelet en su informe

"Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres", añadió.

Más recientemente, HRW volvió sobre FAES, indicando en otro informe que miembros de este grupo "han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.

"Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas abusivas en comunidades de bajos ingresos coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) que Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea documentaron en 2016", informa HRW.

¿Qué opinan los venezolanos sobre las FAES?

Como en el resto de los temas en la polémica y extrema situación que vive Venezuela, las opiniones sobre lo que hace las FAES están polarizadas, según una encuesta reciente realizada por la Voz de América en las calles de Caracas.

Consultado acerca de qué conoce de las FAES, el joven venezolano Julio López dijo que "es un órgano especial que se encarga de las acciones especiales sobre la seguridad del país".

Sobre el funcionamiento agregó: "No hace ningún trabajo bien, creo que como ningún ente del Estado funciona correctamente".

Beatriz Urbina, también venezolana, opinó que las FAES "atropellan, abusan de su uniforme".

"Abusan de lo que supuestamente ellos representan", afirmó Urbina.

Pero Héctor Castillo, por ejemplo, dijo que no cree que todos los efectivos de las FAES cometan desmanes contra la población: "Habrá algunos más que otro que cometerá algún desmán pero me imagino que no sea toda la fuerza".

Contrario a eso, Rafael Páez exige que la actuación de las FAES "sea sometida a una revisión que conlleve a que sea garantizado el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión, de circulación".

"Hay una actuación que está alejada de lo que es la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a nivel internacional", valoró.