Evo Morales en la ONU: "No ha terminado la controversia por el mar" con Chile

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este martes en la ONU que "no ha terminado la controversia por el mar", pese al pronunciamiento de la Corte de la Haya el año pasado sobre la contienda limítrofe entre su país y Chile.

"Esta decisión judicial no ha terminado la controversia, al contrario, es explícita en reconocer que subsiste y en destacar que no cierra la oportunidad para que ambos Estados podamos encontrar una solución", dijo Evo Morales en relación a la postura de la Corte de la Haya que en octubre de 2018 dictaminó que Chile no tenía obligación de negociar un acceso al mar para Bolivia.

Bolivia perdió el acceso al mar en la Guerra del Pacífico contra Chile a finales del siglo XIX, por lo que el país depende de sus vecinos para exportar sus mercancías por vía marítima.

Evo Morales pidió a la ONU que ayude a los países a seguir negociando.

"Sigamos negociando de buena fe para cerrar las heridas abiertas y en lo posible promover el espíritu de buena vecindad y abrir un nuevo tiempo en nuestra relación", pidió el presidente de Bolivia.

Durante su discurso, Evo Morales reiteró que "Bolivia ratifica el rechazo al bloqueo económico impuesto contra Cuba" por Estados Unidos.

Chile y Bolivia terminan fase escrita en demanda ante corte de La Haya

Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un escrito adicional que cerró la fase escrita de la demanda presentada para determinar si el Silala es un río internacional como reivindica o es un manantial como sostiene Bolivia.

En junio de 2016, Chile demandó a Bolivia ante la CIJ pidiendo que declarara al Silala como un río internacional, cuyas aguas puedan ser usadas en ambos lados de la frontera. Bolivia respondió presentando una contrademanda y un escrito para replicar los argumentos de su vecino, instancia que ahora completa el gobierno de Sebastián Piñera.

"Estamos tranquilos nuestra posición es maciza y no ha tenido cambios desde el comienzo. El río Silala es un río internacional que cruza la frontera hacia nuestro país en forma natural", señaló el canciller chileno, Teodoro Ribera, en rueda de prensa en Santiago.

Tras concluir la fase escrita, el juicio proseguirá en fecha a definir por la CIJ, a los alegatos orales cuando los antecedentes presentados de manera escrita dejarán de tener carácter reservado.