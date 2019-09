Trump defiende sus políticas migratorias y pide a migrantes no pagar a "coyotes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus políticas migratorias el martes durante su discurso en el debate general de la 74 Asamblea anual de las Naciones Unidas, y transmitió un mensaje a "los activistas de fronteras abiertas".

"Sus políticas no son justas, sus políticas son crueles, son inherentemente malas y empoderan a organizaciones delictivas que atacan a hombres, mujeres y niños", dijo Trump el martes.

Al dirigirse a líderes del mundo se refirió a lo que llamó una "industria artesanal creciente" de activistas extremistas que promueven las fronteras abiertas en función de "un falso sentido de virtud".

Durante su presentación abordó temas de política exterior respecto también a países como, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela.

Sobre la migración sin control y la debilidad de los controles fronterizos, el mandatario estadounidense señaló que amenazan la soberanía y la seguridad de todas las naciones.

Frenar el flujo migratorio hacia su país ha sido clave para Trump desde su campaña presidencial en 2016. El martes dijo que los que defienden la inmigración irregular están amenazando los derechos humanos bajo cubierta de promover la justicia social.

"Una tercera parte de las mujeres que se desplazan hacia el norte, para llegar a nuestra frontera, padecen abusos sexuales por el camino", dijo Trump para ilustrar su declaración.

"Tenemos que decidirnos a colaborar para acabar con la trata de seres humanos y para que estas redes de criminales no puedan seguir operando", enfatizó.

Y a los migrantes dijo: "A todo el que cruce la frontera de manera ilegal, por favor escuchen estas palabras: no paguen a los contrabandistas, no paguen a los coyotes, no incurran en riesgo alguno, no pongan en peligro a sus hijos", dijo.

"Si llegan hasta aquí no se les dejerá entrar, regresarán a sus hogares, no van a poder entrar a nuestro país mientras que yo sea presidente de Estados Unidos", aseguró.

China en el discurso de Trump

Trump dijo ante líderes mundiales en Nueva York que espera llegar a un acuerdo comercial con China.

"Queremos aliados, no adversarios. Solo los más valientes pueden optar por la paz", dijo.

Muchas cosas están en juego en todo el mundo, dijo Trump en su discurso en la ONU.

"Si quieren democracia tiene que mantener su soberanía y si quieren paz tiene que amar a su nación", dijo Trump a los líderes del planeta el martes.

"El futuro no pertenece a los globalizadores, sino a los patriotas. El futuro es de los que rindan tributo a las diferencias", afirmó.

Defendió el derecho "a la libertad, la independincia y el libre gobierno".

También el martes, Trump criticó a la Organización Mundial de Comercio por lo que catalogó como un tratamiento preferencial a China a pesar de la magnitud de su economía.

A la vez dijo que el organismo necesita una reforma crucial y que su país exigirá los cambios.

Reiteró la idea de que Estados Unidos no volverá a permitir que otros países se aprovechen ni de su país ni del sistema de comercio internacional: "No voy a aceptar un mal trato (...) queremos estabilizar las relaciones pero también vamos a seguir de cerca la situación de Hong Kong".

Sobre la salida de Gran Bretaña de Brexit, Trump reiteró que está decidido a "construir un nuevo acuerdo comercial con Londres que será beneficioso para ambos países".

Irán, una amenaza de seguridad

Trump reiteró que Irán "es una amenaza de seguridad para los países que aman la paz".

"El historial que tiene de muerte y destrucción es bien conocido por todos nosotros. Es el principal patrocinador del terrirorismo y sus líderes potencian las guerras trágicas de Siria y Yemen", dijo Trump.

Dijo que Teherán gasta el dinero "en una carrera armamentística que no podemos permitir".

Aludió a las sanciones aplicadas contra Irán tras la salida de Estados Unidos del pacto nuclear.