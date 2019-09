Joseph Maguire defiende manejo sobre el caso de Donald Trump y Ucrania

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, en un tenso testimonio el jueves en el Congreso de Estados Unidos, defendió su manejo de la denuncia de un informante sobre irregularidades que alegan que el presidente Donald Trump presionó al presidente ucraniano para que investigara a la familia Biden, al tiempo que calificó el tema como "sin precedentes".

MaGuire se defendió como "no partidista" y "no político", recordando a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que prestó servicio bajo ocho presidentes y que ha prestado juramento 11 veces.

"He servido y liderado en tiempos turbulentos", dijo. "... Mi integridad nunca ha sido cuestionada hasta ahora".

Sin embargo, sostuvo: "Creo que manejé este asunto en pleno cumplimiento de la ley en todo momento".

En sus comentarios de apertura, el representante Adam Schiff, demócrata por California, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó la queja como "la evidencia más gráfica hasta el momento de que el presidente de Estados ha traicionado su juramento. Traicionó su juramento de defender nuestra seguridad nacional. Y traicionó su juramento de defender nuestra Constitución”.

El representante Devin Nunes, republicano por California, calificó la queja como "noticias falsas" y acusó a los demócratas y periodistas de una conspiración para obtener acusaciones infundadas contra Trump. Calificó a la denuncia y la cobertura de la prensa como una "operación de guerra de información" contra el presidente.

MaGuire descartó que la filtración de la información sobre la conversación telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania haya sido producto de una interferencia a los datos de inteligencia. "No diría la Casa Blanca, pero hay individuos en la Casa Blanca que pudieron o no, no lo sé, podría decir que no es de una interceptación de inteligencia, puedo decir eso".

También se espera que MaGuire hable con los miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado a puerta cerrada.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el jueves una versión desclasificada del reporte de un informante que asegura que el presidente Donald Trump usó su cargo para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones presidenciales de 2020.

"Me siento sumamente preocupado de que las acciones descritas a continuación constituyan 'un problema grave o flagrante, abuso o violación de la ley u orden ejecutiva' que 'no incluye diferencias de opinión sobre asuntos de política pública', de acuerdo con la definición de 'urgente preocupación'", decía el informe.

El miércoles por la noche, algunos legisladores que forman parte de las comisiones de Inteligencia pudieron ver la denuncia del informante.

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham salió en defensa del presidente: "Si estuviera buscando una circunstancia en la que el presidente de Estados Unidos estuviera amenazando a Ucrania con cortar la ayuda a menos que investigaran a su oponente político, estaría muy decepcionado. Eso no existe. Entonces, desde mi punto de vista, destituir a cualquier presidente por una llamada telefónica como esta sería una locura".

Pero Adam Schiff, jefe de una de las comisiones de investigación de la Cámara de Representantes dijo que la intención en la llamada era clara.

"Lo que esas notas reflejan es una clásica extorsión mafiosa de un líder extranjero. Reflejan un presidente ucraniano que estaba desesperado por el apoyo de Estados Unidos, por el apoyo militar para ayudar a ese país en una guerra caliente con la Rusia de Putin", indicó.

La Casa Blanca publicó el miércoles un resumen de la llamada telefónica que muestra que Trump pidió a los funcionarios ucranianos que investiguen al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.

Trump ha dicho que la investigación era un "asunto lamentable" y negó que haya presionado a Zelenskiy.

"No ha habido ningún presidente en la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como yo. Los demócratas están congelados de odio y miedo. No hacen nada. Esto nunca debe permitirse que le pase a otro presidente. ¡Cacería de brujas!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.