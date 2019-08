Iowa inicia proceso de selección de candidatos presidenciales en EEUU

El pequeño estado rural de Iowa celebra este jueves la cita que da inicio al proceso de selección de los candidatos con que los partidos Demócrata y Republicano disputarán en noviembre la presidencia de Estados Unidos.



Entre los demócratas, los tres favoritos marchan cabeza a cabeza, según los últimos sondeos. Se trata de la senadora por Nueva York Hillary Clinton, su par por Illinois Barack Obama y el ex senador de Carolina del Norte John Edwards, que lanzaron sus últimos esfuerzos para convencer a los indecisos a escasas horas de que abrieran los 1.800 centros de votación.



Del lado republicano, los dos favoritos -el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y su par de Massachusetts Mitt Romney- también corren cabeza a cabeza en medio de una campaña cargada de agresiones.



Durante meses los candidatos recorrieron sin descanso la tierra que vio nacer al legendario actor John Wayne, invirtiendo más de 40 millones de dólares en propaganda.



El senador demócrata Barack Obama sacó una ligera ventaja en intenciones de voto para los 'caucus' -asambleas de electores- de Iowa, mientras que el republicano Mike Huckabee tendría seis puntos más que su rival Mitt Romney, según un sondeo difundido por TV este jueves.



Obama recibe 31 por ciento de las intenciones de voto, según un sondeo de la firma Zogby difundido por C-Span. Le lleva cuatro puntos a Edwards 27 por ciento y siete a Clinton 24 por ciento.



"Clinton se encuentra claramente en baja, pero no es espectacular. Las diferencias entre estos tres candidatos muestran que la carrera sigue siendo muy estrecha", dijo John Zogby, quien dirige el instituto que realizó la encuesta.



La propia Clinton coincidió con esto último. El resultado dependerá "de los que decidan salir de su casa, ponerse un abrigo, prender su auto e ir a los 'caucus'", afirmó la ex primera dama.



El jefe del equipo de Clinton, Terry McAuliffe, trató de convencer a los electores de ir a votar. "Nos ofrecemos a cuidarles sus hijos, llevarlos hasta el local de votación, sacar la nieve que de la puerta de su garage", dijo por televisión.



Entre los republicanos, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee confirma su ventaja, con 31 por ciento de las intenciones de voto, contra 25% del ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney.



Por su parte, el presidente George W. Bush quiere parecer despreocupado por la votación



"¿A qué hora empiezan a salir los resultados? Porque él se va a dormir temprano", dijo la portavoz presidencial Dan Perino cuando los periodistas le preguntaron por la opinión de Bush sobre el 'caucus' de Iowa.



Este pequeño estado de tan sólo 3 millones de habitantes suele ser clave para las elecciones presidenciales, pese a que no es nada representativo del resto del país: su población tiene alto índice de agricultores y jubilados y bajo índice de minorías étnicas.



Su sistema de votación en 'caucus' constituye a la vez un ejemplo de democracia directa y un verdadero rompecabezas burocrático.



Los electores deben presentarse a votar todos al mismo tiempo y no a la hora que les conviene, como sucede en las elecciones generales o en las primarias en otros estados. Además, sólo pueden participar los que son miembros del partido Demócrata o el Republicano.



Los demócratas inician sus 'caucus' a las 18H30 locales (00H30 GMT del viernes) y los republicanos a las 19H00 (01H00 GMT). En ambos casos, el sol ya se habrá puesto y la temperatura estará por debajo de los -10° C. Las asambleas duran entre una y dos horas.



El fracaso en Iowa puede ser fatal para los aspirantes a la investidura partidaria para la carrera por la Casa Blanca. Y el éxito podría constituirse en un formidable trampolín, dado que cinco de los siete últimos vencedores en los 'caucus' de Iowa resultaron ganadores de la candidatura presidencial de sus respectivos partidos.



De hecho, los 'caucus' benefician a quienes terminan mejor ubicados de lo previsto y perjudican a los que reciben una votación decepcionante.