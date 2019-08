Se cierra último capítulo para liberar a rehenes

La operación organizada por el presidente venezolano Hugo Chávez para recibir en Colombia a tres rehenes de las FARC quedó aparentemente cerrada con la partida este jueves de los helicópteros que los rescatarían, en medio de acusaciones mutuas de la guerrilla y el gobierno colombiano por el fracaso.



Las FARC, en una carta que Chávez divulgó el lunes, suspendieron la entrega de Clara Rojas, de su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y de la ex congresista Consuelo González, alegando falta de condiciones de seguridad para llevarlos hasta el lugar de la entrega, en las selva del sureste del país.



El presidente colombiano Álvaro Uribe negó el argumento de la guerrilla y ofreció un “corredor de seguridad” para que cumplan con la entrega, pero sorprendió con la hipótesis de que las FARC incumplieron porque no tienen al niño, que estaría desde 2005 en un “hogar sustituto” del Estado.



Sin embargo, el Ejército informó este jueves que el pasado 31 de diciembre, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, en medio de “intensos combates”, dio muerte a un guerrillero considerado hombre de confianza de la cúpula de las FARC. Arauca no estaba incluido en el área donde se suponía iban a ser liberados los rehenes.



Según el reporte militar, el rebelde “era emisario y hombre de confianza del secretariado de las FARC, especialmente del cabecilla conocido con el alias de ‘Grannobles’, hermano de Jorge Briceño (‘Mono Jojoy’), uno de los principales dirigentes guerrilleros.



En coincidencia, este jueves fue divulgado el tradicional mensaje de fin de año del jefe de FARC, Manuel Marulanda, en el que anunció una “ofensiva general” en 2008.



“Es conveniente aprovechar la crisis general por la que atraviesa el gobierno y el cansancio reflejado en algunas unidades militares para comenzar a preparar las condiciones con miras a una ofensiva general”, señaló.



Añadió que sus cuadros “están obligados” a desarrollar “acciones armadas en carreteras, veredas, selva, centros urbanos, caseríos y cuarteles, sin dar tregua al enemigo, tal como éste lo hace” contra la organización.



Además, este jueves regresaron a Venezuela los cuatro helicópteros que el presidente Chávez había enviado al aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio (95 km al sur de Bogotá), para que la Cruz Roja Internacional y los delegados de siete países acudieran a recibir a los tres secuestrados.



La decisión de retornar los helicópteros se tomó el miércoles en una conversación entre el comisionado de paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, y el coordinador de la operación, el ex ministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín. Mientras, crece la expectativa por el resultado de las pruebas de ADN que las autoridades practicaron al niño de tres años y medio que se supone sería Emmanuel y a la madre y al hermano de Clara Rojas, quienes siguen en Caracas aguardando la liberación.



Sin embargo, esa entrega quedó en el limbo con el cierre en Colombia del operativo internacional montado por Chávez para recibir a los rehenes, tras el anuncio de las FARC de que lo harían como un acto de “desagravio” al mandatario por el cese abrupto que Uribe hizo de su mediación para un acuerdo humanitario. Pese a ello, algunos de los delegados encabezados por el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, manifestaron el jueves que están dispuestos a volver a Colombia a recibir a los secuestrados cuando sea necesario.



Una fuente próxima al grupo de garantes que requirió el anonimato dijo el miércoles a la AFP que el proceso para la liberación de los rehenes “recomenzará de una forma o de otra”. Cuando anunció el operativo, Chávez dijo que prefería hacerlo públicamente, pero adelantó que si la operación fallaba se tendría que realizar en forma clandestina.