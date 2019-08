El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

03 Enero 2008 |

8:52 p.m. |

Inicia selección de candidatos presidenciales en EU

DES MOINES / AFP

El pequeño estado rural de Iowa celebra este jueves la cita que da inicio al proceso de selección de los candidatos con que los partidos Demócrata y Republicano disputarán en noviembre la presidencia de Estados Unidos.



Entre los demócratas, los tres favoritos marchan cabeza a cabeza, según los últimos sondeos. Se trata de la senadora por Nueva York, Hillary Clinton; su par por Illinois, Barack Obama, y el ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, que lanzaron sus últimos esfuerzos para convencer a los indecisos a escasas horas de que abrieran los 1,800 centros de votación.



Renuncia canciller de Honduras tras incidente con la Policía

TEGUCIGALPA / AFP

El canciller de Honduras, Milton Jiménez Puerto, presentó este jueves su renuncia, tras la divulgación de un vídeo en internet en el que golpea a un agente de seguridad, luego de negarse a someterse a un control de alcoholemia la madrugada del 30 de diciembre, anunció en rueda de prensa.



«Hemos podido observar cómo algunas personas han llegado al extremo de colocar esto (el vídeo) en internet y darle otra imagen que afecta la imagen del país, es por esa razón que he puesto mi cargo a disposición del presidente de la República», dijo el funcionario en rueda de prensa.



Diez muertos y trece heridos por ataque suicida en Afganistán

Kabul / EFE

Al menos diez personas murieron ayer y otras trece resultaron heridas en un atentado suicida de la insurgencia talibán en la provincia suroccidental afgana de Nimroz.



El principal portavoz talibán, Mohammed Yousef Ahmadi, reivindicó ayer la autoría del atentado, y aseguró que las víctimas eran policías afganos y «soldados indios», pese a que el Ejército de ese país no tiene tropas desplegadas en Afganistán.



Musharraf niega que Gobierno esté implicado en atentado

Lahore, Pakistán / EFE

El Presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, aseguró ayer que «nadie del Gobierno o sus agencias está involucrado» en el atentado contra la líder opositora Benazir Bhutto, como ha sugerido su partido.



«Ninguna organización de inteligencia de Pakistán es capaz de adoctrinar a un hombre para que se explote», mantuvo Musharraf en una comparecencia ante medios extranjeros en Islamabad retransmitida por la cadena Dawn.



Ocho palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza

Gaza / EFE

Al menos ocho palestinos, cuatro de ellos civiles, murieron y una treintena resultaron ayer heridos por ataques del Ejército israelí en la franja de Gaza, informaron fuentes hospitalarias locales.



Según fuentes de Hamás, el último fallecido es un militante de ese grupo que fue alcanzado esta tarde por disparos de aviones militares israelíes contra posiciones del movimiento islamista en el barrio de Shejaeya, en el este de la ciudad de Gaza.



MSF evacuará a sus trabajadores de Somalia

Madrid / EFE

Responsables de la organización Médicos sin Fronteras anunciaron ayer que sus trabajadores en Somalia serán evacuados a Nairobi y Kampala hasta que la situación en ese país les permita trabajar en condiciones suficientes de seguridad.



La médica española Mercedes García y la enfermera argentina Pilar Bauza llegaron hoy a Madrid después de permanecer secuestradas una semana por un grupo armado somalí en localidad de Bosaso.



Ratifican prisión perpetua para Abimael Guzmán

Lima / EFE

La Corte Suprema de Perú ratificó la condena a cadena perpetua contra Abimael Guzmán, el fundador y líder de Sendero Luminoso, y contra su pareja y principal lugarteniente, Elena Iparraguirre, confirmó a Efe un portavoz del Poder Judicial peruano.



La decisión del Supremo, que fue publicada ayer por el diario limeño La República, aumenta también a 35 años de prisión la sentencia contra Laura Zambrano y María Pantoja, otras dos de las cabecillas senderistas.