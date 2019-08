Aspirantes a Casa Blanca trasladan batalla a New Hampshire

Casi sin tiempo para analizar su fracaso o saborear su victoria en Iowa el jueves, los aspirantes a la Casa Blanca trasladaron este viernes su batalla por la investidura de su partido hacia el pequeño estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos.



Los dos grandes derrotados de la primera consulta electoral del año fueron los primeros en iniciar la jornada: del lado republicano, a las dos de la mañana, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney estaba en pie, al igual que hacía lo propio en el bando opuesto la ex primera dama Hillary Clinton, sumergida en la batalla política más dura que jamás haya librado.



Potenciado por su amplia victoria en los ‘caucus’ demócratas el día anterior, el senador por Illinois, Barack Obama, llegó a Concord decidido a reproducir los resultados de Iowa (centro) en New Hampshire, con la aspiración de convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos.



“Dentro de cuatro días podremos enviar un mensaje que resuene en todo el país”, lanzó Obama en su primera aparición pública en la capital estatal, en referencia a las elecciones primarias demócratas del 8 de enero.



Un mensaje “que finalmente nos permita lidiar con asuntos críticos como la salud y nuestras escuelas, y el cambio climático y una política energética que rompa con nuestra dependencia de las importaciones de petróleo”, puntualizó.



Obama, de 46 años, consiguió cerca del 38% de los votos en los ‘caucus’ (asambleas electorales) demócratas en Iowa, superando ampliamente al ex candidato a la vicepresidencia John Edwards, quien se presenta ahora como “el candidato del pueblo”, y a Hillary Clinton, que se ubicó tercera.



Pero Obama enfrenta las primarias del martes en New Hampshire, con desventaja en los sondeos que favorecen a la ex primera dama, que lo supera por siete puntos, según el sitio web RealClearPolitics.



La senadora, de 60 años, puede esperar que el nuevo debate televisivo, programado para la noche del sábado, en los que por lo general sale vencedora, le permita revertir su mal desempeño del jueves y relanzar su campaña como lo hizo su esposo, el ex presidente Bill Clinton, en 1992.



Del lado republicano, el ex gobernador de Arkansas y pastor bautista, Mike Huckabee, de 52 años, podría tener más problemas para convencer a los liberales de New Hampshire que a la base evangélica del Partido Republicano en Iowa, pero el viernes no daba muestras de cambiar el estilo que hasta ahora le ha servido.



“Continuaré diciendo las cosas como las pienso”, dijo a la cadena de televisión Fox News, convencido de que “la gente busca a alguien que no sólo se comprometa con sus ideas, sino que sea accesible”. El proceso de elección del candidato republicano es más incierto que nunca.



El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, de 60 años, deberá derrotar con energía la desesperación para defender su enorme inversión de tiempo y dinero, y lograr una victoria en New Hampshire. La debilidad del senador John McCain en Iowa podría revertirse en New Hampshire, donde domina los sondeos.



Para el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se tratará de evitar hundirse antes de que los grandes estados en los que tiene mayor preferencia, como Florida, se pronuncien a fin de mes.