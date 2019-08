El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

04 Enero 2008

9:36 p.m. |

Dos muertos en Honduras por mal tiempo

TEGUCIGALPA / AFP

Dos muertos, viviendas dañadas, cortes de carreteras y cuantiosos destrozos de cultivos dejó el temporal que azota a Honduras desde el martes, informaron este viernes fuentes oficiales. Un hombre de 30 años es la última víctima del temporal, lo que se suma a la mujer fallecida el jueves por las copiosas lluvias.



Se reactiva conflicto por tierras de mapuches en Chile

SANTIAGO / AFP

La muerte de un joven estudiante mapuche en un enfrentamiento contra policías, reactivó el conflicto social generado por la lucha de la etnia indígena más importante de Chile por recuperar tierras ancestrales, y derivó ayer viernes en la detención de un agente, informaron medios locales. El estudiante Matías Catrileo, de 26 años, falleció el jueves al recibir un disparo, presuntamente de un policía que repelía la violenta ocupación de una hacienda privada en la zona de Vilcún, en la Araucanía chilena, unos 700 km al sur de Santiago.



Chávez remodela su gobierno de cara a elecciones regionales

Caracas / EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha remodelado su gabinete ministerial, tras la derrota en referéndum, hace un mes, de su reforma constitucional, y ante las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados de Parlamentos regionales. El principal de los catorce cambios anunciados en su temprana iniciativa para las elecciones previstas en el último trimestre de 2008 fue la designación como nuevo vicepresidente del hasta ahora ministro de Infraestructura, Ramón Carrizales, en reemplazo de Jorge Rodríguez.



Corea del Norte sin entregar declaración de programas nucleares

Washington / EFE

Corea del Norte todavía no ha entregado la declaración de programas nucleares que debía presentar hace cuatro días, pese al comunicado de Pyongyang, en el que afirma lo contrario, indicó ayer la Casa Blanca.



A principios de 2007, Pyongyang se comprometió con Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón y Rusia, a desmantelar su principal reactor nuclear, así como a declarar todos sus programas nucleares antes de finales de ese año a cambio de ayudas energéticas. El plazo límite fijado expiró este lunes, 31 de diciembre, sin que el país comunista cumpliese este compromiso.



Bush no “da por descontado” crecimiento económico de EU

Washington / EFE

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo ayer que “no puede darse por descontado” que su país registre crecimiento económico, al tiempo que la subida del desempleo en diciembre ha avivado el temor de una recesión.



Bush se reunió ayer con su grupo de trabajo sobre los mercados financieros, que incluye al secretario del Tesoro, Henry Paulson, y al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.



Petróleo de Texas cierra en N.York debajo de los 98 dólares

Nueva York / EFE

El petróleo de Texas, el de referencia en Estados Unidos, cerró ayer por debajo de los 98 dólares por barril, tras caer 1.27 dólares arrastrado por el pesimismo sobre la economía y la recogida de beneficios que siguió al máximo histórico de los cien dólares.



El precio de los contratos de futuros del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en febrero cayó ayer por segunda sesión consecutiva en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) hasta los 97.91 dólares por barril.



Canciller hondureño es noveno ministro que renuncia

Tegucigalpa / EFE

Un escandaloso incidente con la Policía, que lo detuvo ebrio, convirtió al canciller de Honduras, Milton Jiménez, en el noveno ministro que dimite del gabinete del presidente Manuel Zelaya en menos de dos años de Gobierno.



Zelaya confirmó ayer, a través de su secretario privado, Raúl Valladares, que aceptó la renuncia de Jiménez, quien tomó esa decisión después de que en internet y en medios locales de prensa circulara un vídeo donde se le ve agrediendo a policías en evidente estado de ebriedad.



California se prepara para nieve, lluvia y vientos huracanados

Washington / EFE

Los residentes de California, en el oeste de EU, se preparaban ayer para una serie de tormentas de lluvia y nieve, que en las próximas 24 horas podría incluso causar apagones e inundaciones, según informes meteorológicos.



El Servicio Nacional de Meteorología advirtió ayer de que en la zona de la Sierra Nevada, en el norte del estado, pueden caer fuertes tormentas de nieve, por lo que no recomienda ningún tipo de viajes a la zona.



Muerte de Lisandro Otero conmociona a intelectualidad cubana

La Habana / EFE

La intelectualidad cubana recibió ayer con tristeza la noticia de la muerte del escritor Lisandro Otero, Presidente de la Academia Cubana de la Lengua y Premio Nacional de Literatura 2002, considerado uno de los narradores más importantes de la isla. Otero falleció este jueves a los 75 años, en La Habana, tras sufrir un paro cardíaco, según confirmaron a EFE fuentes próximas al escritor.