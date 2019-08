Hillary Clinton batalla contra Clinton

La batalla más dura que Hillary Clinton encara en Nuevo Hampshire no es sólo contra Barak Obama, su gran oponente, sino contra su imagen vinculada con Bill Clinton, que impide que difunda su mensaje de cambio.



Tras la derrota que sufrió en los caucus de Iowa, donde quedó tercera, Hillary ha aterrizado en Nuevo Hamsphire con el mismo discurso combativo, pero con un talante algo más optimista, positivo y relajado.



Consciente de que el voto independiente fue el que dio la victoria al senador de Illinois, en Nuevo Hampshire la senadora de Nueva York ha relajado su lenguaje y ha buscado audiencias algo más jóvenes, especialmente universitarias.



Obviamente, ha tenido que combatir la popularidad creciente de Obama y sin citarle directamente insiste en que ella es la que posee más experiencia para el cambio.



“Yo puedo ejercer como presidente desde el primer día”, asegura en sus mítines en Nuevo Hampshire, poniendo de manifiesto su experiencia no sólo como senadora, sino también de los ocho años que pasó en la Casa Blanca junto a Bill Clinton.



“¿Pero esto es algo bueno?”, se preguntaba un simpatizante que asistió a un acto demócrata multitudinario celebrado ayer en un estadio. “Lo dudo. La gente quiere un cambio. Basta ya de dinastías”, agregó.



El Partido Demócrata convocó a 3,000 simpatizantes para recaudar fondos y, de paso, presentar a los candidatos demócratas. Estuvieron todos, salvo el ex senador John Edwards, que prefirió hacer campaña en otro municipio.



Barack Obama y Hillary Clinton fueron, sin duda, las figuras principales anoche. El primero porque fue recibido y ovacionado como una gran estrella de rock, hasta el punto de que los organizadores tuvieron que lanzar una advertencia de seguridad por megafonía.



Clinton destacó, de nuevo, por la controversia que genera. En muchos momentos del discurso fue vitoreada, pero en otros se oyeron abucheos por parte de los partidarios de Obama, que alzaron sus pancartas.



Acompañada por su esposo y su hija Chelsea, Hillary insistió en que lleva 35 años trabajando por el cambio, y que es la persona idónea para llevar a Estados Unidos a “un nuevo comienzo”.



“Quiero restaurar el orgullo de esta nación y la posición que ocupa en el mundo. Quiero devolver a EU la confianza y el optimismo”, dijo.



Si bien el contenido del discurso fue similar a los de Iowa, la ex primera dama mostró un talante algo más desenfadado. Se río en el estrado, lanzó algunas miradas cómplices a sus colaboradores y evitó en todo momento mencionar a sus contrincantes.



Sin embargo, la gran estrella de la noche fue Barack Obama, que tras su triunfo en Iowa cerró el acto demócrata con un discurso elocuente, cargado de simbolismo, esperanza y unidad.



“Somos un mismo pueblo, somos la misma gente. El momento del cambio ha llegado”, dijo.



El recibimiento de Nuevo Hampshire revela que el senador puede dar sorpresas en las primarias del próximo martes, especialmente si, como hizo en Iowa, moviliza el voto joven e independiente.



De hecho, se calcula que en Nuevo Hampshire --un estado liberal donde, por ejemplo, las uniones homosexuales son legales-- un 30 por ciento de los votantes se declara independiente y abierto a votar por aquel que ofrezca realmente una oportunidad para el cambio.



Tanto Barack Obama como Hillary Clinton defienden en sus mensajes que ellos son los agentes del cambio y que serán capaces de revertir los males de la era Bush, que acabarán con la guerra de Irak, que promoverán una cobertura de la asistencia médica para todas las personas en EU y que protegerán a la clase media y a los trabajadores.



“Yo soy demócrata y veo que los dos son capaces de llevar el cambio a la Casa Blanca”, asegura Lenora, una ama de casa de Nashua, en Nuevo Hampshire, que se confiesa todavía indecisa.



“No obstante --dice-- cuando veo a Bill Clinton y a Madeleine Albright detrás de Hillary (como ocurrió en su intervención final en Iowa), me entran las dudas de si de verdad ella ofrece un cambio o un tercer mandato Clinton”.