Engaño de las FARC afectará liberación de rehenes

Una negociación para un canje de rehenes por rebeldes presos se verá afectada por la falta de credibilidad en la guerrilla de las FARC, tras admitir que un rehén que debían entregar al presidente venezolano Hugo Chávez no estaba en su poder, coincidieron ayer analistas y políticos colombianos.



“Las FARC han reconocido que intentaron hacer infructuosamente un engaño a la opinión pública nacional e internacional queriendo entregar un secuestrado que no está en su poder”, dijo al diario El Tiempo de Bogotá Alfredo Rangel, politólogo y director de la Fundación Seguridad y Democracia.



Por su parte, la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que “con esta situación, es difícil que la comunidad internacional les vuelva a creer”.



“Es inexplicable que se hayan comprometido a entregar a una persona que no tenían. Uno no sabe si realmente le mintieron o fue algo apresurado por parte del presidente Chávez”, agregó.



El grupo rebelde, en un comunicado la noche del viernes, reconoció que no tenía en su poder a Emmanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio, y quienes junto con la ex congresista Consuelo González iban a ser entregados a una comisión internacional dispuesta por Chávez.



A comienzos de semana las FARC argumentaron a Chávez que la entrega no se había podido hacer por las operaciones militares en el sureste colombiano, pero el presidente Álvaro Uribe repuntó diciendo que Emmanuel no estaba con el grupo rebelde, y que se encontraría en un orfanato en Bogotá.



FARC confirma

El pronunciamiento de las FARC se conoció horas después de que la Fiscalía confirmara que una prueba de ADN practicada al menor y a la madre y hermano de Rojas, mostró una estrecha relación genética entre los examinados.



Para algunos analistas, la confirmación de que las FARC engañaron a Chávez y a la comisión, se convierte ahora en una limitante frente al acompañamiento de la comunidad internacional a un eventual intercambio de 500 guerrilleros presos por unos 40 secuestrados.



“Aparte del cinismo absoluto de las FARC qué más puede decir uno”, dijo al respecto Camilo Gómez, ex comisionado de paz del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Y agregó: “Yo quiero ver la reacción de Chávez. Paradójicamente, un niño es el que más daño les ha hecho a las FARC. ¿Quién les va a creer ahora?”



Mientras, Carlos Lozano, director del semanario del Partido Comunista Voz, dijo que el caso de Emmanuel deja “mal paradas” a las FARC, “porque estas cosas han debido decirlas antes, al menos al presidente Chávez”.



Lozano, sin embargo, anotó que lo positivo del comunicado del grupo rebelde, es que “mantiene su compromiso de entregar a Clara y a Consuelo lo más pronto posible” al mandatario venezolano.



El ex ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño, anticipándose a los hechos fustigó en un artículo en El Tiempo a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Francia y Suiza, miembros de la comisión internacional, por su “credulidad” en las intenciones de las FARC.



“Las cancillerías de Francia y Brasil estarán mucho tiempo avergonzadas de su inadvertencia. Itamaraty y el Quay D’Orsay quedaron muy golpeadas en lo que más les duele: su amor propio. No calcularon bien al personaje con el que se metieron”, precisó en su nota.



Y agregó: “Pero Francia, Brasil y Suiza tendrán años para maldecir su credulidad”.



Además, señaló Londoño, “el mal tiempo, que los satélites desmienten, y los combates que se dieron sin disparar un tiro, no valdrán como excusa de este colosal artificio. Simplemente porque no tiene ninguna”.