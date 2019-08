El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Ex dictador indonesio en estado crítico

YAKARTA / AFP

El ex dictador indonesio Suharto, de 86 años, se encuentra en un estado “crítico”, un día después de ser hospitalizado en Yakarta, indicó ayer el presidente del país, Susilo Bambang Yudhoyono, después de visitarlo.



Horas antes, los médicos que se ocupan del ex dirigente admitieron que el estado de salud de Suharto, que sufre una importante insuficiencia cardiaca, se había deteriorado.



Según explicó el director del hospital Pertamina de la capital indonesia, Djoko Rahardjo, el corazón del ex dictador es demasiado débil para bombear la sangre correctamente.



Cardenal pide orar por víctimas de sacerdotes pederastas

Ciudad del Vaticano / EFE

El prefecto de la Congregación del Clero, Claudio Hummes, propuso una adoración eucarística a escala mundial por “las víctimas de las graves situaciones de conducta moral y sexual” a cargo de “una mínima parte del clero”.



Así lo señaló el cardenal en una entrevista al diario vaticano “L’Osservatore Romano”, que explica que se trata de una iniciativa a escala mundial y perpetua por la reparación de las faltas de los sacerdotes. Hummes indicó que piden a todos llevar a cabo dicha adoración eucarística para “reparar ante Dios lo que se ha hecho de grave y para acoger de nuevo la dignidad de las víctimas”.



Sube alerta por lluvia y frío en Dominicana

Santo Domingo / EFE

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dominicano incrementó ayer de verde a amarilla la alerta declarada en varias provincias del este y el noreste del país, debido a las “significativas” lluvias pronosticadas en la nación y al descenso de temperaturas. Los residentes de dichas provincias y cuyas casas estén ubicadas en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones deben tomar medidas de precaución contra posibles desbordamientos, señaló el organismo en un boletín. La alerta amarilla abarca las provincias de El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor (este), y Samaná y María Trinidad Sánchez (noreste), indicó.



Saakashvili gana elecciones en Georgia

Tiflis / EFE

El ex presidente de Georgia y candidato a la reelección, Mijaíl Saakashvili, habría ganado con el 52.5 por ciento de los votos las elecciones presidenciales celebradas ayer en Georgia, según una encuesta a pie de urna encargada por cuatro cadenas de televisión locales. De acuerdo con los datos de “Exit Polls-2008”, el candidato de la oposición unificada, Leván Gachechiladze, dado como ganador por otro sondeo, habría obtenido el 28.5 por ciento de los votos.



En tercer lugar se habría colocado el empresario Arkadi (Badri) Patarkatsishvili, el hombre más rico de Georgia, con el seis por ciento, seguido del líder del Partido Laborista, Shalva Natelashvili, quien obtendría el 5.5 por ciento.



Sudán cooperará con FBI para investigar atentado

Jartum / EFE

El gobierno sudanés anunció ayer que cooperará con los agentes estadounidenses del FBI trasladados a Jartum para investigar el asesinato el pasado martes del diplomático de Estados Unidos, John Michael Granfield. El ministro de Justicia sudanés, Mohamed Ali al Mardi, hizo ese anuncio en una rueda de prensa, en la que declinó comentar los resultados obtenidos hasta ahora por una comisión especial, creada por el Ejecutivo para investigar el suceso.



El ministro tampoco quiso comentar las noticias aparecidas en medios de comunicación que apuntaban que un grupo denominado “Ansar el Tauhir” (seguidores del monoteísmo) había asumido la autoría del asesinato.



Detienen en Bélgica a presunto autor de amenazas terroristas

Bruselas / EFE

El presunto autor de los avisos falsos de bomba en cuatro grandes estaciones ferroviarias de Bélgica recibidos el viernes, fue detenido ayer y puesto bajo mandato de arresto por un juez de instrucción, anunciaron las autoridades judiciales.



El detenido es un hombre de 33 años que estuvo internado en una institución psiquiátrica tras haber sido condenado por hechos similares, según la agencia Belga.



Perú analiza repatriar a sus ciudadanos de Kenia

Lima / EFE

El Gobierno de Perú analiza la repatriación de sus ciudadanos residentes en Kenia, tras la ola de violencia desatada por la polémica reelección del presidente de ese país africano, Mwai Kibaki, el 27 de diciembre pasado, informaron ayer fuentes oficiales. El director general de la oficina de Derecho de los Peruanos en el Exterior, Marco Núnez-Melgar, dijo en declaraciones a El comercio.com que su país no cuenta con una embajada en Kenia.



Por ello, la Cancillería ha pedido a los representantes del consulado de Perú en El Cairo (Egipto) que verifiquen si los ciudadanos del país andino desean abandonar Kenia, para implementar las medidas para su evacuación.



Honduras investiga incidente con Canciller

Tegucigalpa / ACAN-EFE

La Secretaría de Seguridad investiga el incidente violento que se registró el pasado domingo entre el ex canciller de Honduras, Milton Jiménez, y agentes de la Policía de Tránsito, informó ayer una fuente oficial. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía, dijo a Acan-Efe que “se ha nombrado una comisión investigadora que comenzó a trabajar ayer”, de la que “por ahora no se pueden revelar los nombres de sus miembros para no entorpecer su trabajo”.